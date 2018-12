Duclos veut voir les études sur le 3e lien

Lors de leur première rencontre, les ministres Jean-Yves Duclos et Geneviève Guilbault se sont entendus sur deux projets d’infrastructures prioritaires: le tramway et le pont de Québec. Pour ce qui est du troisième lien, on attendra les études.

Avec sa collègue sur la scène provinciale, «qu’il apprécie déjà beaucoup, qui est claire, ambitieuse et qui a envie de travailler avec le gouvernement canadien», M. Duclos souhaite faire progresser le plus possible le dossier du tramway d’ici l’élection à Ottawa, à l’automne 2019.

«Mon objectif pour la circonscription, c’est vraiment de pousser au maximum pour le financement du fédéral d’ici les prochaines élections», souligne M. Duclos.

Il précise que ce projet était au sommet de sa liste, et aussi de celle de Mme Guilbault, qu’il a vue le 8 novembre.

Même longueur d’onde

«Je veux faire le maximum pour que ce soit sécurisé le plus possible», a-t-il assuré, soulignant qu’il serait dommage de manquer notre chance alors qu’on assiste à un «rare alignement des planètes» avec les trois paliers de gouvernements qui sont sur la même longueur d’onde.

Le député de Québec à Ottawa, qui est aussi ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, rappelle que les investissements en transport en commun sont ceux qui font le plus de différence afin de réduire la congestion routière, augmenter la qualité de l’air, puis réduire les gaz à effet de serre et la pollution sonore. «Tout ce qui fait que les gens vivent mieux», résume-t-il.

Pont de Québec

À propos du pont de Québec, M. Duclos trouve inexcusable que le dossier de la peinture n’ait pas été réglé avant, et qu’il envenime les relations dans la région de Québec depuis au moins une quinzaine d’années, alors que les conservateurs étaient au pouvoir.

«Les gens sont choqués du fait qu’une infrastructure de cette ampleur n’a pas été entretenue correctement par le CN, et je partage tout à fait leur mécontentement.»

Le ministre rappelle que dans la lettre de mandat de son collègue François-Philippe Champagne, responsable des Infrastructures, figure l’obligation de régler ce dossier d’ici les prochaines élections.

Il y croit beaucoup, évoquant les progrès discrets, mais substantiels qui ont été accomplis depuis 2015. L’objectif est aussi d’obtenir un résultat durable.

À ceux qui voient dans un éventuel troisième lien une solution de rechange au pont de Québec, M. Duclos souligne par ailleurs qu’il ne faut pas tout mélanger.

«Le troisième lien ne peut pas être un substitut au pont de Québec, dit-il. On a besoin de ces deux ponts [à l’ouest] et on ne peut imaginer que 35 000 véhicules par jour [nombre de véhicules circulant sur le pont de Québec chaque jour] se retrouvent sans voie routière entre Québec et Lévis.»

Puis le pont de Québec, insiste M. Duclos, sera sécuritaire jusqu’en 2088 s’il est «maintenu correctement». Il se base sur la connaissance des ingénieurs du MTQ, qui ont la responsabilité de s’en assurer.

Troisième lien

En ce qui a trait au troisième lien, M. Duclos a toujours pensé qu’«avant de pouvoir se prononcer intelligemment sur un projet de cette nature et de cette ampleur, ça prend des informations, des études, des indications sur non seulement les coûts, mais l’endroit, et les impacts plus larges, sociaux et environnementaux pour la région de Québec».

Il déplore à cet effet l’attitude des conservateurs, qui se prononcent sans même savoir, «comme ils l’ont fait pour d’autres enjeux nationaux», comme Énergie Est. Il croit qu’on devrait plutôt donner au gouvernement du Québec le temps qu’il demande pour terminer les études.

À Mme Guilbault, M. Duclos a demandé si le gouvernement canadien pouvait faire quelque chose maintenant dans le dossier. «Elle m’a dit non, maintenant, c’est notre projet à nous, on a besoin de faire notre travail, et quand le moment sera venu, quand on aura les études, des données, des informations, on les partagera.»

Ce qu’il en pense

Les élections à venir

À moins d’un an d’une nouvelle campagne électorale fédérale, la défaite des libéraux au Québec et le contexte politique en général font comprendre à Jean-Yves Duclos que «la meilleure façon de perdre ses élections, c’est de penser qu’on va les gagner [...], parce que ça fait croire qu’on n’est pas là pour les bonnes raisons».

Le ministre estime qu’«en 2018, encore plus qu’avant, et à Québec encore plus qu’ailleurs, les gens sont capables de changer rapidement de choix politique, et c’est super comme ça. C’est extraordinaire, parce qu’avant, les gens étaient plus contraints par les traditions familiales, il y avait un sentiment de fidélité plus contraignant, mais en 2018, c’est très différent, les gens se sentent libres d’avoir des opinions différentes et qui peuvent changer aussi. Ça impose une responsabilité plus importante sur les élus, qui est celle de démontrer continuellement qu’ils sont là pour travailler pour eux».

La pénurie de main-d’œuvre

Comme chercheur et professeur, et aussi à titre de président élu de l’Association canadienne d’économique, Jean-Yves Duclos s’est beaucoup intéressé aux enjeux économiques des changements démographiques.

Criante dans plusieurs régions, dont à Québec, la pénurie de main-d’œuvre ne fait que commencer au pays et devrait durer au moins 15 ans. Cela nécessite la mise en place de plusieurs solutions qui ne passent pas seulement par l’immigration, estime-t-il. Au Canada, si on voulait par exemple compenser totalement les effets du vieillissement, il faudrait multiplier par quatre le nombre d’immigrants, ce qui ne serait pas réaliste.

«Il n’y a donc pas qu’une seule solution, et il faut aussi s’assurer que tous ceux qui sont à Québec [les immigrants] peuvent travailler convenablement», expose le ministre, rappelant qu’en contrepartie, cette pénurie permet aux gens de Québec d’être davantage sollicités pour les emplois et d’obtenir de meilleurs salaires.

Les investissements dans les technologies sont à considérer, parmi les autres pistes de solution.