«Elle va casser au Conseil des ministres»

MarieChantal Chassé a fait beaucoup fait parler d’elle pour les mauvaises raisons depuis qu’elle a été nommée ministre de l’Environnement du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Mario Dumont s’est entretenu avec l’analyste politique Caroline St-Hilaire sur la dernière mêlée de presse de Mme Chassé qui n’a pas été couronnée de succès, mais plus encore, le duo se demande pourquoi elle est encore ministre.

«Beaucoup de choses ne fonctionnent pas bien avec la ministre de l’Environnement. La première sortie qu’elle a faite était manquée, c’était trop vite, elle commençait», lance Caroline St-Hilaire.

La situation n’est plus la même aujourd’hui, deux mois après les élections.

«Tu ne peux pas prétendre ne pas connaitre ton dossier jamais jamais jamais! Est-ce qu’elle ne maitrise pas les dossiers ou si c’est les caméras et les journalistes qui l’effraie?» se demande l’ex-femme politique.

«À un moment donné [lors du point de presse], on dirait qu’elle ne respire même pas», ajoute Mario Dumont.

«Je veux bien être solidaire des femmes, mais hier je n’étais franchement pas bien», précise Mme St-Hilaire.

Les deux se demandent comment la ministre va réussir à devenir crédible, mais surtout si sa nomination à l’Environnement montre, à un certain point, que ce dossier n’était peut-être pas le plus important pour le gouvernement Legault.

«Si je veux que le gouvernement défende le dossier de l’Environnement est-ce que tu penses vraiment que MarieChantal Chassé, au sein du Conseil des ministres devant un Pierre Fiztgibbon, un Dubé ou devant le premier ministre... Comment elle va pouvoir défendre cela? Elle va casser! Sur le plan personnel aussi, ça va être difficile» laisse tomber Mme St-Hilaire.

«La CAQ aurait pu la tasser très rapidement. Je sens le malaise auprès du gouvernement. En même temps tu ne peux pas la larguer trop vite parce que c’est un échec pour François Legault parce que c’est lui qui l’a nommée là. »

«Il y avait des gens compétents puis sur l’Environnement il s’est trompé. C’était un dossier sensible», croit Mario Dumont.

«Elle va peut-être finir dans le ''Bye bye'' et les shows de fin d’année! [...] Tu as l’obligation de livrer et on ne sent pas du tout qu’elle sait de quoi elle parle, elle devra changer cela rapidement», conclut l’analyste.