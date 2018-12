Le Canada n’a pas encore écarté le géant chinois Huawei pour la construction de l’infrastructure 5G sur son territoire, mais Mario Dumont sert une sérieuse mise en garde de sécurité publique : «il faudrait être naïf, à ce point-ci, pour donner ça aux Chinois».

• À lire aussi: Ottawa ne sait toujours pas s’il va bannir Huawei

Un conflit diplomatique fait actuellement rage entre les deux pays depuis l’arrestation au Canada de la directrice financière de Huawei et de celles de trois Canadiens en Chine. Malgré tout, Ottawa hésite à bannir Huawei du réseau 5G comme l’ont fait les autorités d’espionnage du «Groupe des cinq» pays alliés, qui craignent ouvertement pour leur sécurité nationale.

Et avec raison, selon Mario Dumont, qui rappelle que le réseau 5G est intrinsèquement lié à l’intelligence artificielle et que de plus en plus d’infrastructures publiques y seront éventuellement connectées. Il cite en exemple les voitures autonomes, qui se conduiront grâce à la connexion avec le 5G, les services de transport en commun, l’énergie, le chauffage ou encore les systèmes d’approvisionnement d’eau.

«Ce que ça nous dit, c’est que si tu as un pays qui ne t’aime pas, il pourrait décider, un moment donné, de nous fermer les lumières, de gâcher l’approvisionnement en eau, de fermer les métros de Montréal, Toronto et Vancouver, de couper les communications cellulaires... la liste est longue», prévient le commentateur.

Mario Dumont ajoute que la Chine n’est pas exactement reconnue pour sa séparation entre le politique et ses entreprises.

«Connaissant la propension de la Chine à espionner et connaissant le genre de relation qu’on a avec la Chine, il me semble qu’il faudrait être naïf, à ce point-ci, pour penser donner ça [la construction du réseau 5G au pays] aux Chinois.»