Labeaume presse Legault pour le financement du tramway

Régis Labeaume a profité de sa rencontre privée avec le premier ministre François Legault, mercredi, pour le presser de conclure les négociations avec Ottawa afin de confirmer le financement de son projet de transport collectif.

La Ville de Québec semble engagée dans une course contre la montre, à l’aube d’une année électorale au fédéral, n’ayant toujours aucune garantie officielle pour le financement de son réseau de tramway et trambus évalué à 3 milliards $.

Malgré la bonne volonté du gouvernement Trudeau et celle du provincial, l’argent promis pour la construction du réseau de transport collectif n’a pas encore été versé ni inscrit noir sur blanc dans aucun document budgétaire. La Ville de Québec mise beaucoup sur le prochain budget fédéral au printemps afin de sécuriser les sommes attendues.

«J’ai informé le premier ministre du déroulement de nos travaux et je lui ai dit qu’on était prêts, nous, à recevoir un engagement de financement total», a commenté M. Labeaume, jeudi, au lendemain de sa rencontre avec François Legault ainsi que le ministre des Transports, François Bonnardel.

«Au moment où on se parle, on est rendus plus loin techniquement et en termes d’ingénieries que le REM [à Montréal] lorsqu’ils ont pris la décision finale sur le financement alors c’est important que le premier ministre sache ça», a ajouté le maire de Québec.

«Moi et M. Bonnardel, on se coordonne quasiment quotidiennement à partir de maintenant. Peut-être qu’on peut aider à pousser sur la machine fédérale, particulièrement dans les prochains mois... Il y a quelque chose de spécial l’année prochaine [des élections] alors on travaille ensemble, main dans la main, pour s’organiser pour le plus tôt possible qu’on puisse confirmer l’entièreté du financement du projet.»

Travaux urgents en 2019

La Ville de Québec a besoin d’une confirmation rapide afin de lancer des travaux routiers sur le réseau municipal, à ses frais, en prélude au méga chantier de 3 milliards $ qui doit être financé par le provincial et le fédéral.

«On arrive au point, nous, où on doit aller en appel d’offres pour exécuter des travaux de quelques dizaines de millions de dollars. Par exemple: l’élargissement du boulevard Hochelaga pour 65M$ qui servira de mesure de mitigation pendant les travaux sur le boulevard Laurier... et ça, il faut faire ça tôt. Les travaux doivent commencer au printemps», a exposé le maire.

Troisième lien

Moins loquace au sujet du projet de troisième lien, le maire Labeaume a néanmoins confirmé que le sujet a également fait partie des discussions entre les trois politiciens la veille. «Évidemment, on a parlé du troisième lien, c’est incontournable. Le premier ministre a réitéré sa volonté de mener de front les deux projets. Moi, je lui ai dit ma réponse habituelle: dans la mesure où on aura un gain net pour Québec, on sera d’accord.»

Enfin, le maire dit avoir eu «beaucoup de plaisir» à discuter avec eux de développement économique. Il dit s’être entendu avec eux sur les principes de quelques projets qui feront l’objet d’annonces subséquentes.