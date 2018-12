Labrecque acquitté sur tous les chefs

Après avoir délibéré pendant plus de trois jours, le jury a acquitté jeudi sur toute la ligne Francis Labrecque, qui a subi un procès pour tentative de meurtre.

Le jeune homme de 23 ans a accueilli avec retenue, mais visiblement avec beaucoup de soulagement, le verdict intervenu après de longues heures de délibération depuis lundi.

Le jury, composé de six hommes et de six femmes, a déclaré Francis Labrecque non coupable sur chacun des trois chefs qui pesaient contre lui, soit tentative de meurtre, voies de fait graves et voies de fait armées.

La poursuite soutenait que le jeune homme avait poignardé une connaissance de son voisinage, Steven Marceau-Brousseau, lors d’une altercation dans le logement du plaignant sur la rue Boisseau, dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec, le soir de la Saint-Jean-Baptiste 2017.

Une dette de quelques dizaines de dollars pour une transaction de cannabis était en cause. Marceau-Brousseau, cette nuit-là, avait reçu un coup de couteau dans le dos qui lui a perforé un poumon et qui aurait pu lui être fatal.

Pas de souvenir

Labrecque a témoigné au procès ne pas se souvenir d’avoir pu saisir un couteau sur le comptoir et d’avoir pu poignarder Marceau-Brousseau. Il avait expliqué avoir «vu noir» après avoir reçu un coup de «2 par 4» lors de l’altercation.

Son avocat, Me Louis Belliard, avait soulevé que personne n’avait vu Labrecque poignarder le plaignant.

Deux amis de ce dernier étaient tout près, tout comme sa conjointe. «Ils vous cachent quelque chose ces gens-là, mais on ne sait pas quoi», avait-il dit au jury.

Et si ce dernier concluait que Labrecque était celui qui avait poignardé le plaignant, Me Belliard avait plaidé que son client, paniqué, avait agi par légitime défense.

Pas encore libre...

Labrecque, maintenant libre dans ce dossier, mais détenu dans un autre pour un bris d’ordonnance, doit revenir devant le tribunal vendredi, pour tenter de recouvrer sa liberté.

Il a été condamné à plusieurs reprises depuis 2014 pour divers délits, dont méfait, entrave à un agent de la paix et pour de nombreux bris d’ordonnances.

Quant à Marceau-Brousseau, 27 ans, qui avait témoigné en tant que présumée victime les menottes aux pieds – ce que le jury ignorait –, il a plaidé coupable à des chefs de voies de fait et de menaces de mort dans une affaire de violence conjugale pas plus tard que vendredi dernier. Le jury avait été informé qu’il faisait l’objet d’accusations lors de son témoignage.