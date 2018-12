L’autoroute 640 ouest fermée à la circulation

L’autoroute 640, en direction ouest, a été fermée à la circulation à la hauteur de l’avenue Claude-Léveillée, à Terrebonne, en raison d'un bris de la route.

L’heure de pointe s’annonce compliquée pour les automobilistes puisque l’autoroute a été fermée «pour une durée indéterminée», a indiqué Québec 511.

Deux détours ont été mis en place. Le premier via l’avenue Claude-Léveillée, chemin Comtois, rang Lepage et la route 335. Le second en passant par la route 337, autoroute 25 sud, autoroute 440 ouest (Jean-Noël Lavoie) et route 335 nord.