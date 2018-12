Le redoux freine la pêche blanche à Rimouski

Les amateurs de pêche blanche s’en donnent à cœur joie depuis quelques jours à Rimouski, mais leur plaisir risque d’être de courte durée.

Le redoux prévu ce jeudi force l’Association des pêcheurs d’éperlans de la rivière Rimouski à fermer la banquise pour des raisons de sécurité.

La pluie prévue en soirée et les marées de forte amplitude attendues au cours des prochains jours risquent d’abîmer le couvert de glace. L’accès à la banquise sera donc interdit à cause des conditions climatiques.

«On va attendre que le passage des grandes marées soit fait pour refaire une vérification de la banquise et du pont de glace», explique Gaston Dionne, président de l'Association des pêcheurs d'éperlans de la rivière Rimouski.

La collaboration des amateurs est donc demandée.

«Quand on interdit l’accès, c’est parce qu’on sait que ce sera dangereux. Le comité de sécurité va demander aux gens leur collaboration», ajoute M. Dionne.

Les températures plus froides prévues la semaine prochaine devraient aider à rebâtir le pont de glace et la banquise s’ils sont abîmés par les marées et la pluie. Cependant, il risque d’être impossible de pêcher l’éperlan durant la période des fêtes.

Plus tôt que prévu

L’hiver hâtif a permis à la saison de pêche blanche de débuter plus rapidement que prévu. Les premiers pêcheurs taquinent l’éperlan depuis le 15 décembre. Le froid des dernières semaines a contribué à la formation de la banquise.

L’éperlan devrait être présent en abondance cette année dans le St-Laurent.

«La population d’éperlans devrait nous donner de bons rendements sous la banquise cet hiver. Meilleur même que l’an passé», estime M. Dionne.