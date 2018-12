Le syndicat accuse l'employeur d'être de mauvaise foi

Le syndicat des Métallos dépose une plainte pour négociation de mauvaise foi à contre la direction de l’aluminerie de Bécancour et d’Alcoa.

La direction de l'Aluminerie de Bécancour (ABI) a annoncé mercredi une diminution de la production qui avait été maintenue dans l'usine malgré la grève des employés depuis janvier dernier.

«C’est de la mauvaise foi, clairement l’employeur ne veut pas avoir une entente négociée en fermant la moitié de la dernière série de cuves», clame l’adjoint au directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux

Cette annonce survenait à deux jours de la date-butoir imposée par le gouvernement au syndicat et aux patrons pour en venir à une entente, est purement opérationnelle et non stratégique, a assuré ABI. L'entreprise dit vouloir accorder un répit au personnel-cadre qui garde l'usine en vie depuis le 11 janvier dernier

Si une entente n'a pas été conclue d'ici vendredi, le Conseil de médiation proposera une solution de règlement sur laquelle les parties seront appelées à se prononcer.

«D’ici vendredi, je vous dirais que les chances ne sont pas très élevées, le Conseil de médiation ne nous a pas convoqués (...) je vous dirais qu’on est encore très loin d’une entente», laisse tomber M. Lemieux.

Les 1000 travailleurs d'ABI sont en lock-out depuis le 11 janvier.