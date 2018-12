MarieChantal Chassé «est un peu une caricature», selon le libéral Pierre Arcand

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Pierre Arcand, a qualifié la nouvelle ministre caquiste de l’Environnement, MarieChantal Chassé, de «caricature».

«Elle est un peu une caricature. C’est une personne à qui, j’imagine, il faut donner un peu de chance. Mais, en même temps, ce sont des dossiers complexes en environnement et je pense que Mme Chassé va devoir se ressaisir certainement au début de l’année 2019», a exprimé M. Arcand au micro de Benoit Dutrizac sur QUB radio.

Pour l'ancien ministre de l'Environnement de 2010 à 2012, le plus grand défi, lorsqu'on dirige ce ministère, c'est la cohérence. «Vous avez, d’une part, besoin de réduire les gaz à effet de serre et, en même temps, vous avez une réalité économique qui est toujours là.»

«L’Alberta, qui a passé les cinquante dernières années et plus à vivre de l’industrie pétrolière, ne peut pas changer radicalement son économie demain matin. Surtout que le pétrole, on en a encore besoin pour un certain nombre d’années», a-t-il insisté.

