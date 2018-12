Mise au point

TVA NOUVELLES a diffusé des reportages au mois de décembre 2017 rapportant que les propriétaires de la Mosquée Baitul-Mukkaram et l’Organisation islamique Ahl-III-Bait avaient exigé d’exclure les femmes du chantier le vendredi en raison d’une clause au contrat et que cette situation durait depuis trois semaines.

Après avoir mené une enquête pour valider la véracité des propos véhiculés par des témoins à la caméra, TVA conclut que l’information diffusée était inexacte et sans fondement.

TVA offre ses plus sincères excuses à la Mosquée Baitul-Mukkaram et à l’Organisation islamique Ahl-III-Bait ainsi qu’à leurs dirigeants, membres et fidèles pour tous les dommages et inconvénients causés par ces reportages.