Rafale de baladodiffusions sur QUB radio

La chaîne numérique QUB radio a décidé de prendre une pause de l’actualité durant le temps des Fêtes et d’offrir une programmation spéciale d’émissions à écouter en rafale.

On pourra entre autres entendre, le 24 décembre, dès 10 h, la baladodiffusion de Benoît Dutrizac, «Si j’achetais un char», dans laquelle on suit l’animateur dans ses démarches pour s’acheter une nouvelle auto, et celle de Sophie Durocher et Richard Martineau, «Devine qui vient souper» (le 26 décembre, à compter de 10 h), qui permet de s’immiscer dans une soirée au domicile du couple, lequel reçoit entre autres Anne-Marie Losique, Guy Nantel, Jean-Luc Mongrain et Denise Bombardier à sa table.

Dans cette grille-horaire des Fêtes, on retrouvera aussi les séries de Guylaine Tanguay («Ma vie country», le 28 décembre, à 10 h), Mathieu Bock-Côté («Les idées mènent le monde», le 29 décembre, à 10 h) et Normand Lester («Normand Lester raconte», le 27 décembre, à 10 h).

La programmation régulière de QUB radio reprendra du service le 7 janvier.