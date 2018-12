Le système de télécommunication RENIR a en encore de graves lacunes. Un homme de Saint-Tite a été sauvé par une ambulance du village voisin.

Il y a trois semaines, le résident de la petite municipalité de la Mauricie a composé le 911 et a demandé une ambulance.

La centrale souhaitait assigner deux paramédics de Saint-Tite qui se trouvaient à quelques minutes à peine de la personne en détresse. L'appel ne s'est jamais rendu.

Comme il n'y avait aucune réponse, ce sont les confrères de la municipalité voisine qui ont dû intervenir.

«Si on calcule qu'il y a 15 minutes entre la caserne de St-Tite et celle de Sainte-Thècle en plus du temps qui s'est écoulé pour la demande initiale, on peut avancer sans se tromper qu'il y a eu au moins 25 minutes d'attente avant que l'ambulance ne puisse se rendre sur place», explique Michel Beaumier, président du Syndicat des paramédics du cœur du Québec affilié à la CSN.

Cette autre faille du système de communication RENIR a de quoi inquiéter. Le gouvernement a jusqu'à maintenant investi près d'un milliard de dollars dans ce système de télécommunication qui devait permettre à toutes les équipes d'urgence de communiquer ensemble. C'est loin d'être le cas

«Ça ne fonctionne pas quand nous sommes trop proches d'un autre véhicule ambulancier ou par exemple d'une auto-patrouille. Les radios ne fonctionnent plus parce qu'on embarque sur les ondes des autres, on doit alors retourner dans notre véhicule pour utiliser le système de l'ambulance ou sinon changer manuellement la fréquence sur nos radios», poursuit M. Beaumier.

Il arrive également que des ambulanciers qui assurent la garde de nuit se fassent réveiller pour un appel d'urgence qui en réalité n'a jamais existé. TVA Nouvelles a obtenu une vidéo exclusive qui illustre parfaitement la problématique.

À la suite de nos révélations, les autorités de la santé ont lancé une enquête et disent analyser avec grand intérêt cette situation. Elles réitèrent que le système avait pourtant été jugé très concluant avant son implantation en Mauricie au printemps dernier.