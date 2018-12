Verglas et pluie pour le début du temps des Fêtes

Verglas, pluie forte et rivières sous surveillance: le long congé des Fêtes commencera sous un déluge fort désagréable presque partout.

Personne ne pourra fuir le mauvais temps puisque des avertissements météorologiques sont en vigueur dans presque toutes les régions du Québec.

La Ville de Québec a déjà annoncé qu’elle maintiendra une surveillance constante de toutes les rivières de l’agglomération dans les prochains jours.

« Les citoyens qui demeurent en bordure des cours d’eau doivent demeurer vigilants à toute hausse importante du niveau de ceux-ci », précisent les autorités.

On attend entre 25 et 35 millimètres de pluie près de Québec, mais certaines régions au nord du fleuve pourraient recevoir entre 50 et 80 millimètres.

Encore une fois, les épisodes de météo extrême semblent plus fréquents que par le passé.

Il y a près d’un an, le 13 janvier 2018, une forte crue a déferlé dans le quartier Duberger-Les Saules. En quelques minutes, la rivière Saint-Charles a submergé les voitures dans les rues et des sous-sols ont été inondés. Ces inondations ont coûté 716 000 $.

Des citoyens du secteur seront encore aux aguets dans les prochaines heures. « Le couvert de glace n’est pas épais et l’eau coule même si la rivière est haute. Il n’y a pas beaucoup de neige non plus. C’était exceptionnel l’an dernier. On annonce 40 mm, mais s’il en tombe 100 mm, c’est autre chose », explique Laurent Fiset.

Moins de glace

« Ça devrait couler s’ils ne font pas de connerie avec les barrages. Il y a moins de glace aussi. On est tout le temps inquiet quand même », ajoute Alain Dostie.

Dans la nuit du 18 au 19 décembre, la Ville de Québec a procédé à une opération de déneigement qui a permis de dégager le réseau routier et les trottoirs. Les équipes d’entretien ont également vérifié les grilles de rue avant la pluie.

Les sportifs, patineurs et skieurs qui ont profité d’un excellent début de saison, devront s’armer de patience en attendant le froid.

Le Massif de Charlevoix et le Mont-Sainte-Anne ont notamment choisi de fermer leur montagne vendredi.

Le thermomètre grimpera à 7 °C jusqu’à samedi, mais chutera entre -7 °C et -18 °C pour les cinq jours suivants.

L’hiver débute officiellement à 17 h 23 vendredi soir. Il s’agira de la nuit la plus longue de l’année.