Une actrice porno accusée de complot pour meurtre

L’actrice pornographique Lynn Pleasant, de son vrai nom Katrina L. Danforth, a été arrêtée mercredi à l’aéroport de Washington après avoir été accusée de complot pour une tentative de meurtre ratée.

Elle a été appréhendée à l’aéroport international Spokane de Washington un jour après avoir été mise en examen par l’État de l’Idaho pour avoir commandité le meurtre d’une personne, rapporte le Spokesman-Review. La cible de l’attaque, qui n’a pas été blessée, réside à Washington.

Danforth, qui n’a aucun antécédent judiciaire, fait face à cinq chefs d’accusation pour avoir comploté dans le but d’assassiner un individu identifié comme «R.H.» par les autorités. On lui reproche d’avoir discuté du crime allégué par téléphone et par courriel. Elle demeure détenue dans une prison du comté de Spokane.

Dans une entrevue accordée à la chaîne NBC depuis sa cellule, l’accusée affirme qu’elle était à Hawaï depuis huit jours et qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été appréhendée à son retour.

«Je dirais simplement attendons de voir ce qui va se passer», a-t-elle déclaré, espérant que ses fans continueront de la suivre après coup.

Si elle est reconnue coupable, l’actrice pornographique de 31 ans pourrait écoper jusqu’à 10 ans de prison et une amende de 250 000 $.