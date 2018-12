Une liaison par avion pour remplacer le traversier

Une liaison par avion temporaire sera en fonction dès vendredi matin pour remplacer le traversier F.-A.-Gauthier, qui effectue normalement la liaison Baie-Comeau-Matane-Godbout.

Rappelons que mercredi, il a été annoncé que le traversier ne pourrait effectuer ses allers-retours entre les deux rives du fleuve Saint-Laurent en raison d’un problème avec les propulseurs. On ignore pour le moment quand le navire pourra reprendre du service. Le F.-A. Gauthier est, avec le traversier entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon, le seul lien maritime entre ces régions.

Comme «mesure exceptionnelle», la Société des traversiers du Québec a donc nolisé un appareil de 50 places qui offrira du 21 au 24 décembre une liaison aérienne entre les aéroports de Mont-Joli et Baie-Comeau. Il y aura quatre départs par jour dans chaque direction.

«C’était vraiment important pour la STQ d’offrir une solution rapidement aux populations de la Côte-Nord et de la Gaspésie. Avec le temps des Fêtes, les gens veulent se déplacer pour toutes sortes de raison, voir la famille ou les amis», soulève le porte-parole de la STQ

«Comme c'est le cas lors du service régulier de traversier, il n'y aura pas de service aérien le 25 décembre et le 1er janvier», précise la STQ dans un communiqué.

Dès le mardi 8 janvier, le service maritime reprendra grâce à l'entrée en service du CTMA Vacancier, qui a une capacité de 360 passagers et 210 véhicules. L’horaire normal reprendra à ce moment.

Manque de place?

Le F.-A.-Gauthier compte 800places et peut embarquer 180 véhicules. La liaison aérienne sera-t-elle suffisante pour accommoder la clientèle? À la STQ, on croit que oui.

«On a une très bonne idée du nombre de gens qui avaient l’intention de prendre le traversier à ce moment-là. On pense que ça va répondre à la demande. Si on se rend compte que les gens l’utilisent plus qu’on pensait, il y aura toujours moyen de s’ajuster en cours de route.»

Les quelque 500 clients qui avaient une réservation seront remboursés et seront priorisés pour la liaison aérienne.

Tous les détails sur la liaison aé rienne : Société des traversiers du Québec