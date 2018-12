Une pharmacienne intoxiquée au travail par la drogue et l’alcool radiée

Une pharmacienne qui a admis avoir déjà travaillé après avoir consommé de l'alcool et de la drogue est radiée pour une période de deux ans.

Valérie Bélanger n’a effectué qu’un seul remplacement à la pharmacie Ghislain Labbé dans l’arrondissement Jonquière à Saguenay en septembre 2017.

Il avait fallu fermer prématurément la pharmacie à 15h ce dimanche-là puisque la pharmacienne, en pleine crise de larmes, tenait des propos délirants.

Mme Bélanger n'était «pas en contrôle de la situation», constate le Conseil de discipline de l'Ordre des pharmaciens dans sa décision.

Quelques mois plus tôt, en juin 2017, une ancienne fréquentation avait fait une dénonciation auprès de l’Ordre des pharmaciens affirmant que Valérie Bélanger s’approvisionnait à même les médicaments retournés à la pharmacie qu'elle devait pourtant détruire.

Après les événements de Jonquière, l’Ordre a ouvert une enquête et découvert d’autres manquements, notamment à Québec en mars 2015 et à Chisasibi, dans le Nord-du-Québec en mai et juin 2017.

La pharmacienne a admis avoir déjà consommé des médicaments sur son lieu de travail, mais également s’être présentée après avoir consommé de l’alcool ou du cannabis.

Elle a aussi avoué être «probablement devenue une pharmacienne négligente et dangereuse». La seule consolation, conclut le Conseil de discipline, c'est que «rien n'indique que ses abus ont causé un dommage à ses patients».

«C'est vraiment une situation qui arrive une fois dans une vie», dit le pharmacien Ghislain Labbé, qui était absent lors des événements de septembre 2017. Valérie Bélanger lui avait été envoyée par une agence de placement.

«On ne pense pas que ça puisse nous arriver, mais ça s'est produit, relate-t-il. L'agence en question m'a dédommagé pour la fin de semaine.»

Valérie Bélanger n’est plus pharmacienne depuis le 1er avril 2018 et si elle voulait reprendre le métier après sa radiation, il y aura un suivi très serré pour une période de cinq ans.