14 ruptures amoureuses qui ont chamboulé le showbiz québécois en 2018

Si de nombreux nouveaux couples se sont formés cette année au sein de la colonie artistique québécoise, les ruptures ont malheureusement elles aussi été nombreuses.

Des couples de longue date comme des amourettes de quelques semaines n’ont pas passé l’épreuve du temps pour ces vedettes québécoises.

Voici les ruptures amoureuses qui ont chamboulé le showbiz en 2018

Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais

Le couple d’humoristes a décidé d’un commun accord de se séparer après 3 ans de bonheur. Dans son message annonçant la rupture, Rosalie soutient qu’ils demeurent en bons termes, et que leur chien, Chantal, restera dans leur vie.

Élizabeth Blouin-Brathwaite et Martin Poirier

PHOTO COURTOISIE, EVE RICHARD

Martin Poirier était un ami de longue date d’Élizabeth Blouin-Brathwaite, en plus d’être son guitariste et chef d’orchestre. La paire se faisait très discrète sur les réseaux sociaux, mais la rupture a été confirmée par la chanteuse.

Charles Hamelin et Marianne St-Gelais

Peu après les Jeux olympiques d’hiver, le couple d’athlètes chouchous a annoncé leur rupture, créant une véritable onde de choc chez les amateurs de sports. Marianne et Charles ont depuis trouvé l’amour. chacun de leur côté.

Jean-François Ruel et Charlotte Aubin

AGENCE QMI

Le couple s’était rencontré dans le cadre du tournage de la série Fugueuse où il partageait l’écran. Leur amour n’a toutefois pas traversé l’épreuve du temps.

Brigitte Boisjoli et Jean-Philippe Audet

Brigitte Boisjoli annonçait par le biais de sa page Facebook qu’elle se séparait de son conjoint des dernières années et père de son enfant, Jean-Phillipe Audet.

Martine Francke et André Robitaille

Dario Ayala / Agence QMI

Un couple de longue date du showbiz québécois s’est séparé en 2018 : André Robitaille et Martine Francke partageaient leur vie depuis plus de 25 ans.

Philippe Berghella et Crystal Miller

Patrick Séguin/Agence QMI

Les amoureux ont décidé de se séparer après quatre ans de vie commune et un enfant, Ruby Lou, née en novembre 2015.

Jason Roy-Léveillée et Mirianne Brûlé

DOMINIC GOUIN/AGENCE QMI

Les deux comédiens québécois sortaient ensemble depuis 10 ans et s’étaient rencontrés sur le plateau de Ramdam. Depuis leur rupture, Mirianne Brûlé a retrouvé l’amour au Costa Rica auprès d’un chef argentin.

Martin Villeneuve et Sarah Dagenais-Hakim

La comédienne et le réalisateur (et frère de Denis Villeneuve) Martin Villeneuve ont annoncé leur rupture en mars dernier. «Nos routes se sont séparées, mais on va toujours rester de bons amis. On est en très, très bons termes», avait alors confié Sarah.

Alicia Moffet et Alex Labbée

Le couple d’influenceurs n’a pas fait long feu : leur relation n’a duré que quelques mois. Alicia Moffet a trouvé le bonheur auprès d’un nouvel amoureux, Alex Mentink.

Marco et Marie-Ève de «L’amour est dans le pré»

Les amateurs de la télé-réalité d’agriculteurs ont été déçus d’apprendre que le couple n’a pas traversé l’épreuve du temps, compte tenu du taux de succès habituels de l’émission pour créer des couples durables.

Elisabeth Rioux et Jonathan

Cette rupture n’a malheureusement pas été un long fleuve tranquille : l’influenceuse a dû filmer une vidéo pour faire une mise au point concernant sa relation déchue et elle en avait long à dire!

Ils ont recollé les pots cassés

Ces couples ont rompu en 2018, mais ont décidé de poursuivre leur chemin ensemble, finalement.

Sophie Nelisse et Maxime Gibeault

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL / AGENCE QMI

C’est Maxime Gibeault qui avait annoncé qu’il n’était plus en couple avec sa douce l’hiver dernier. C’est aussi lui qui a révélé qu’ils s’étaient donné une seconde chance et que tout allait pour le mieux depuis.

Jonas et Carmen

PHOTO BRUNO PETROZZA/AGENCE QMI

Bien qu’ils n’ont pas voulu confirmer qu’ils formaient officiellement un couple à nouveau, Carmen et Jonas ont défilé ensemble sur le tapis rouge et ont dévoilé qu’ils prenaient les choses tranquillement.