3 millions de lumières à admirer à Niagara Falls

Si vous êtes à la recherche d'une escapade à faire en famille pour les vacances des Fêtes, le Winter Festival of Lights de Niagara Falls, en Ontario, est l'endroit tout désigné pour vous mettre dans l'ambiance de Noël.

Avec plus de trois millions de lumières sur un parcours de 8 km, la ville qui se trouve à 6h30 de route de Montréal brille de tous ses feux jusqu'au 31 janvier prochain.

Hugo Bourgoin

Les installations du Winter Festival of Lights, dont la majorité se trouve en bordure de Niagara Parkway et dans le secteur de Dufferin Islands, sont plutôt variées: en certains endroits, elles se limitent à des arbres illuminés alors qu'ailleurs les lumières prennent la forme de personnages ou de magnifiques animaux.

Il faut aussi faire un détour par le Floral Showhouse (5$) qui est superbe avec sa serre remplie de poinsettias rouges et blancs. On a aussi reconstitué, à l'extérieur, un village avec des maisons miniatures et un petit train qui circule en boucle au son de cantiques de Noël.

La partie du festival le long de Niagara Parkway entre Clifton Hill et Murray Street se fait aisément à pied. Pour ce qui est du reste, vous pouvez le faire en voiture ou encore emprunter la navette gratuite qui fait quatre arrêts le long du parcours. Si vous utilisez votre voiture, armez-vous cependant de patience parce que la circulation est particulièrement dense dans le secteur de Dufferin Islands.

Feux d'artifice

Raison de plus pour aller à Niagara Falls: il y a des feux d'artifice au-dessus des chutes chaque vendredi soir, à 21h, jusqu'au 25 janvier. Il y en aura également tous les soirs du 22 au 30 décembre et deux le 31 décembre.

Sinon, ce ne sont pas les activités qui manquent pour occuper vos journées: maisons hantées, cinéma 4D, mini-golfs intérieurs, arcades... Tout ça en plus des chutes, bien entendu, qui sont aussi belles à admirer de jour que de soir.

Le Winter Festival of Lights

- Plus de trois millions de lumières sur un parcours de 8 km

- Gratuit (don suggéré de 5$ par voiture à la sortie de Dufferin Islands)

- Jusqu'au 31 janvier 2019