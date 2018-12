Aucun accord chez ABI malgré la date limite

Retour à la case départ dans le conflit à l'Aluminerie de Bécancour: le Conseil de médiation piloté par Lucien Bouchard n'est pas parvenu à rapprocher les parties, malgré des discussions intensives qui ont duré plusieurs semaines.

Le ministre du Travail Jean Boulet, qui a fait de ce conflit une priorité, avoue être déçu. Il croit que les parties n'ont pas consenti tous les efforts attendus.

«Je déplore des comportements, a-t-il dit vendredi. Je déplore le manque de volonté réelle d'en venir à une entente négociée.»

Le ministre ajoute que le dossier est plus «complexe» que ce qu'il avait cru et qu'il faut faire face à des «cultures» bien implantées chez les parties. Jean Boulet verra en janvier les options qui s'offrent à lui. Il n'est pas sûr, considérant la profondeur du fossé, qu'une hypothèse de règlement soit présentée par le Conseil de médiation et puisse avoir des chances d'être approuvée.

De son côté, le syndicat d'ABI refuse que sa sincérité dans les négociations soit remise en question. «On sent que c'est l'employeur qui ne veut pas se rapprocher, qui reste intransigeant sur ses positions», plaide Clément Masse, président du syndicat.

Dans un communiqué, la compagnie indique pour sa part que «malgré la fin du processus de médiation, la direction d'ABI reste déterminée à parvenir à un accord négocié avec la partie syndicale qui améliorerait la productivité et la profitabilité de l'aluminerie».

Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, avait espéré qu'on finisse par en arriver à un règlement.

«C'est un peu décourageant. J'avais des attentes à la veille de Noël. Je pense aux familles qui sont prises là-dedans depuis presque un an», déplore Donald Martel.

Le syndicat des Métallos assure pouvoir compter sur des ressources financières suffisantes pour continuer le combat. Les travailleurs seront informés des derniers développements, mais aucune assemblée générale n'est prévue.

Le 11 janvier prochain, le lock-out à l'aluminerie durera depuis un an.