Claude Guillot n’a aucun souvenir d’une des présumées victimes qui a témoigné au procès avoir reçu des coups de palette de bois du pasteur baptiste dans les années 1980.

L’accusé de 68 ans témoignait pour une deuxième journée pour sa défense, vendredi, à son procès pour voies de fait ayant causé des lésions, voies de fait armées et séquestration contre six ex-élèves, de 1983 à 2014.

Guillot a affirmé que même après avoir vu et entendu Jacques (prénom fictif) à l’enquête préliminaire et au procès, il ne se souvient pas de cet élève qui a porté plainte contre lui.

Agendas

Pourtant, selon des agendas qu’il tenait rigoureusement lorsqu’il était directeur de l’école La Bonne Semence à Victoriaville, au début des années 1980, le nom de l’enfant apparaît bien dans ses notes, convient-il.

« Ça ne me rappelle rien, la famille Riendeau (nom fictif). Je ne situe pas ces personnes-là dans ma mémoire. Je ne dis pas qu’ils n’existent pas. On parle de 35 ans, là, a-t-il soutenu. Probablement qu’il est passé trop vite et que la famille n’était pas très présente à l’Église », a-t-il soulevé.

« J’ai remarqué à deux endroits seulement où il aurait reçu une correction », a témoigné Guillot en citant son agenda.

Au procès, la présumée victime avait évalué avoir été frappée une dizaine de fois par le pasteur avec une palette de bois.

Corrections vs points de démérite

Guillot est par ailleurs revenu sur les « points de démérite » et les « corrections » physiques qui étaient donnés à l’école où le programme américain Ace (Éducation Chrétienne Accélérée) était appliqué.

« Les points de démérite, c’était pour des choses mineures, comme parler sans permission, a-t-il expliqué. Ça ne concernait pas des choses comme d’apprendre aux garçons ou aux filles à bien se peigner. Ça, c’était de l’instruction. »

Pour les corrections physiques, « c’était des actions majeures, comme briser de l’équipement, frapper un enfant. Des désobéissances majeures, la rébellion », a exposé l’accusé.

Corrections physiques

Plus tôt au procès, des plaignants et des parents de ceux-ci ont témoigné que des corrections physiques étaient administrées aux enfants pour des « niaiseries », contrairement à ce qui avait été convenu.

Guillot ne nie pas avoir « corrigé » des enfants avec une palette de bois, mais justifie ses gestes en expliquant qu’il respectait « à la lettre » le programme Ace, basé sur les principes bibliques. Cinq coups maximum par offense étaient permis et l’accusé assure qu’il le faisait de façon « calme ».

Il nie l’avoir fait en étant « hors contrôle » comme de présumées victimes l’ont raconté au procès.