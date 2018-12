Cannabis: des ventes de 43 millions $ en deux semaines

Les ventes dans les magasins de cannabis au pays ont atteint 42,9 millions $ au cours des deux semaines suivant sa légalisation, ce qui a notamment stimulé les ventes au détail, a fait savoir Statistique Canada, vendredi.

Ainsi, les ventes de tous les produits de cannabis ont atteint 10,8 millions $ au Québec, tandis qu’en Ontario, il s’en est vendu pour 11,7 millions $.

Pour la légalisation, le Québec a ouvert 12 succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC), mais en raison de fortes ruptures de stock qui perdurent, des boutiques ont dû être fermées plusieurs jours par semaine et les horaires modifiés.

Face à l'engouement des consommateurs, tous les territoires et les provinces font d’ailleurs face à des pénuries. En Ontario, la seule façon d’acheter légalement du cannabis, c’est en ligne, sur le site web de la Société ontarienne du cannabis. Les premières boutiques ontariennes ouvriront seulement au printemps prochain.

Pour rappel, le cannabis est légal au Canada depuis le 17 octobre.

C’est donc la première fois que Statistique Canada intègre la vente de cannabis dans les données du commerce de détail. Depuis sa légalisation, «la disponibilité du cannabis partout au pays a été touchée par les différences de structures de vente au détail dans chaque province et territoire», a mentionné l’institution, vendredi.

L’agence fédérale a tenu à préciser que les chiffres du commerce de détail varieront en fonction de l’ouverture de nouveaux magasins et de l’évolution du marché.

Dans une note, l’économiste Nathan Janzen de RBC indique que les ventes de cannabis ont permis de contribuer pour 0,1 point de pourcentage au nombre total de ventes au détail au pays.

Les ventes au détail ont d’ailleurs progressé en octobre de 0,3 % pour s'établir à 51 milliards $, en raison essentiellement des ventes plus élevées des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles et des stations-service. En excluant les sous-secteurs ci-haut cités, les ventes au détail ont en réalité reculé de 0,4 %.

Au Québec, les ventes ont crû de 0,8 % en octobre, à 11 milliards %.

Ventes de cannabis au Canada

- Québec: 10,8 millions $

- Ontario: 11,7 millions $

- Alberta: 5,6 millions $

- Nouvelle-Écosse: 4,4 millions $

- Colombie-Britannique: 2,3 millions $

- Terre-Neuve-et-Labrador: 1,6 million $

- Île-du-Prince-Édouard : 1,3 million $