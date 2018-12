«Ce n’est pas normal qu’on se rende là dans les ligues amicales»

Un arbitre qui a été victime d’un geste violent souhaite profiter de la condamnation de son agresseur pour marteler un message : la violence n’a pas sa place dans le sport, à plus forte raison dans les ligues amicales.

Gustavo Arango est cet homme qui a reçu un ballon derrière la tête, à l’été 2017, ce qui lui a valu de sévères conséquences sur sa santé. Celui qui l’a lancé, Ruben Dario Meza Lazaro, a été condamné jeudi, au palais de justice de Sherbrooke, à 90 jours de prison pour voies de fait armées causant des lésions. L’homme d’origine colombienne fait aussi face à un risque d’expulsion.

En entrevue à LCN, M. Arango a tenu à rappeler que son cas n’est pas unique dans l’histoire récente du sport, toutes disciplines confondues. «Et ce n’est pas normal que dans une ligue amicale, on se rende là», a-t-il estimé.

Il prend pour exemple le Festi-Tour de Magog, un tournoi de soccer qui s’adresse à des joueurs de 5 à 12 ans, qui a fait les manchettes l’été dernier pour son nombre record d’expulsions pour violences sur le terrain.

«Si vous voyez, comme parent, comme spectateur, comme entraîneur [des gestes violents], je vous invite à intervenir et à parler aux gens de la ligue», implore-t-il.

Le 26 juin 2017, dans un parc de Sherbrooke, Gustavo Arango occupait la fonction d’arbitre lors d’un match de soccer quand un joueur mécontent d’une décision a lui a lancé son ballon. Aux dires de la victime, la compétition opposait deux équipes qui se disputaient la première place au classement de cette année-là, donc l’ambiance était assez tendue.

Par ailleurs, fait exceptionnel, l’aide-arbitre était absent, ce qui l’a forcé à gérer seul plusieurs situations difficiles. «Les gens ont commencé à perdre patience, ou à se laisser emporter par les émotions», se souvient-il.

C’est après avoir décidé de mettre fin au match pour le comportement répréhensible de quelques joueurs qu’il a été visé.

Résultat : entorse cervicale et commotion cérébrale. «Quand je me suis présenté au bureau les jours suivants, j’ai remarqué que j’avais beaucoup de difficultés à me concentrer, et avec la lumière également», décrit celui qui est aussi planificateur financier.

Aujourd’hui encore, il souffre d’hypersensibilité à la lumière et aux bruits. Les premiers temps, il endurait des maux de tête constants, des étourdissements et des nausées.