Coupable d’avoir menacé d’«éliminer deux punks»

Un homme de 43 ans qui a soutenu à son intervenante communautaire avoir «un plan pour éliminer deux punks» le jour de l’Halloween, et qui avait en sa possession trois armes prohibées, a reconnu sa culpabilité.

Le 16 octobre, la police de Québec indiquait que le Groupe tactique d’intervention (GTI) avait procédé à l’arrestation d’un homme soupçonné de vouloir commettre «des actes de violence de masse».

Les événements pour lesquels Michael Riverin a plaidé coupable se sont produits le 16 septembre dernier, lorsqu’une intervenante communautaire qui le connaissait bien s’est rendue à sa résidence.

La dame connaissait Riverin pour avoir «un comportement agressif et en dents de scie», a expliqué la procureure de la Couronne, Me Geneviève Blouin.

Un «plan» et un «alibi»

«À un certain moment donné, il a dit à l’intervenante qu’il avait un plan pour éliminer “les deux punks” [...]. Que le 31 octobre, il allait les faire disparaître et qu’il avait déjà un alibi. Il était en colère et survolté», a exposé Me Blouin.

Dans la séquence, Riverin est allé chercher au salon un Taser qui avait la forme d’une lampe de poche et l’a fait fonctionner, «fier», avant de se calmer, a-t-il été relaté en cour.

Selon Me Blouin, Riverin entretient «une animosité» envers les punks et ce n’était pas la première fois qu’il tenait des propos violents.

L’avocate de Riverin a souligné, en citant l’intervenante communautaire, que «verbaliser faisait du bien» à son client et «l’empêchait de passer à l’acte».

Armes prohibées saisies

Riverin a été arrêté un mois plus tard à sa sortie d’un autobus au terme d’une enquête policière. Deux armes à impulsion électrique puis un poing américain ont été saisis chez lui.

Il a plaidé coupable à des accusations de menaces de mort, de possession d’armes prohibées alors qu’il lui était interdit d’en posséder, de possession de cannabis et de bris d’engagement.

L’accusé aux nombreux antécédents judiciaires, notamment en matière de violence et de stupéfiants, est détenu. Un rapport présentenciel a été demandé d’ici son retour en cour en mars.