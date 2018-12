Des frais de 33 000$ pour une conférence de presse de la CAQ

L’annonce en grande pompe de la mise à jour économique du gouvernement Legault a coûté près de 33 000$ aux contribuables, une situation que la CAQ dénonçait pourtant vivement dans l’opposition.

Le premier ministre François Legault annoncé début décembre les «premiers pas» de son gouvernement entouré de militants lors d’une conférence de presse-spectacle devant un drapeau du Québec géant à Québec.

• À lire aussi: Première mise à jour économique du gouvernement de la CAQ

Lorsqu’on additionne les coûts de location du matériel sonore, de la salle, du service de traiteur, de l’éclairage, par exemple, on arrive à près de 33 000$, selon des documents obtenus par TVA Nouvelles.

Qu’y a-t-il de mal à dépenser des sommes pour communiquer ses politiques à la population? Dans l’opposition, l’actuel ministre de l’Éducation Jean-François Roberge avait plusieurs arguments lorsqu’il dénonçait les conférences de presse à grand déploiement du gouvernement Couillard, dont un événement de 28 000$ de Sébastien Proulx.

«Le ministre [de l’Éducation Sébastien] Proulx et les libéraux sont des dépensiers compulsifs de fonds publics, pour paraître et bien paraître. Plus de 28 000$ pour le dernier “show” de boucane du ministre sur la stratégie numérique, c’est tout à fait inacceptable», disait M. Roberge.

En 2017, une facture de 62 000$ pour une autre annonce du gouvernement Couillard faisait également rager Jean-François Roberge, qui critiquait aussi le lancement de la politique de l’activité physique, du sport et du loisir a coûté 28 496$ alors que la facture du lancement de la Stratégie 0-8 ans s’est élevée à 34 788$.

«Le ministre Proulx dilapide les fonds publics! C’est pharaonique. C’est de la démesure», dénonçait-il. «On se demande si on a un ministre de l’Éducation ou un vice-président marketing!», concluait-il.