Des millions facturés en trop par des médecins

Plus d’une centaine de médecins se sont fait réclamer des sommes allant jusqu'à un million $ pour facturation abusive au cours des six dernières années.

Pour la première fois depuis 2013, la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) vient de rendre public le résultat de ses enquêtes concernant 160 médecins. De ce nombre, 112 avaient facturés des sommes en trop.

Au total, la RAMQ a réclamé 6,3 millions $ aux médecins fautifs. On apprend entre autre qu’un médecin spécialiste a dû rembourser un million $ pour des visites et consultations en psychiatrie. Une somme colossale quand on sait qu’un médecin spécialiste gagne en moyenne environ 400 000 $ par année.

Un médecin de famille a quant à lui dû remettre plus de 660 000 $ pour des consultations et des cliniques de médecine préventive facturées en trop.

La pointe de l’iceberg ?

Si certains montants sont impressionnants, d’autres médecins se sont faits réclamés des sommes insignifiantes de 20 $ ou de 30 $ à la suite d’enquêtes effectuées par la Régie.

Il est toutefois difficile d’avoir une bonne idée de ce que la RAMQ reprochent exactement aux médecins fautifs. Les rapports ne donnent à peu près pas de détails et le nom des médecins n’y apparaît pas.

Les sommes réclamées sont probablement de la pointe de l’iceberg. En 2014, seulement 2 % des factures étaient examinées. Les vérifications touchent maintenant 13 % des réclamations.

La Vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, indiquait en novembre dernier que la RAMQ avait identifié 10 millions $ versés en trop seulement en analysant la rémunération versées à 184 médecins qui ont fait plus d’un million $ en 2016.

Il y a quelques années, la RAMQ n’identifiait même pas les risques liés aux erreurs de facturation ou la fraude. Les vérifications sont encore souvent faites de façon aléatoire, même si des améliorations ont été notées par la Vérificatrice générale.

La Régie a notamment mis en place une cote de priorité pour traiter les dossiers jugés plus problématiques.

Les dentistes aussi

La RAMQ a également récupéré des sommes auprès d’une vingtaine de dentistes, denturologistes et cliniques dentaires depuis six ans. Ces sommes correspondent surtout à des factures pour des plombages ou des visites pour des chirurgies dentaires.

On est toutefois loin des montants réclamés aux médecins. Dans le cas des dentistes, les sommes réclamées varient entre 1000 $ et 35 000 $.

Dans leur cas aussi, on n’a pas indiqué de quel médecin ou clinique il s’agit. La nouvelle ministre, Danielle McCann, avait pourtant dit en octobre dernier que les noms des médecins seraient rendus publics.

Des fautifs non identifiés

«Nous sommes le gouvernement de la transparence. C’est fini la culture du secret telle qu’on l’a vécue avec le gouvernement libéral», avait dit la ministre.

Elle réagissait à la décision de la RAMQ de ne pas fournir de copies de 24 dossiers d’enquête promis à notre Bureau d’enquête.

À la Régie, on explique que seules les décisions rendues dans le cadre de sanctions pénales comme des amendes sont publiques. Un autre document sera publié en janvier et contiendra des informations nominatives.

Un rapport sur les pharmaciens sera également publié au début de l’an prochain.

L’an dernier, la RAMQ a traité pas moins de 62 millions de factures pour des services couvertes par le régime public.

Les 10 plus grosses réclamations

Spécialiste (psychiatrie) 1 000 000 $

Omnipraticien 666 064 $

Spécialiste (chirurgie) 507 151 $

Omnipraticien 498 435 $

Spécialiste (radiologie) 273 371 $

Omnipraticien 221 678 $

Omnipraticien 217 763 $

Spécialiste (dermatologie) 179 264 $

Spécialiste (réadaptation) 153 736 $

Omnipraticien 152 070 $

Des cas troublants

-Un anesthésiste s’est fait réclamer 21 995 $ pour avoir facturé la fameuse prime d’assiduité qui est versée avant l’ouverture du bloc opératoire entre 7 et 8 heures le matin. Elle est également versée entre 15 heures et 19 heures

-Un médecin de famille a facturé des visites et consultation en cabinet en même temps qu’il réclamait un forfait compensatoire pour de la garde à l’urgence de l’hôpital. Il a dû rembourser 100 000 $

-Un médecin spécialiste a réclamé 23 956 $ de frais de déplacements en trop

-Même les médecins qui traitent les enfants vont parfois y aller un peu fort sur la facturation. Deux spécialistes ont ainsi dû rembourser un total de près de 100 000 $ pour des examens et consultations en pédiatrie

-Un omnipraticien a dû rembourser 40 000 $ à la RAMQ pour avoir facturé des frais aux personnes assurées