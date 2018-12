Déversement de centaines de litres d’huile à chauffage

Une quantité indéterminée d’huile à chauffage s’est retrouvée dans la rivière des Outaouais, à Gatineau, vendredi après-midi, après le déversement de plusieurs centaines de litres du produit sur la chaussée.

L’incident est survenu vers 14 h 45 sur la rue de l’Hôtel-de-Ville au moment où un camion effectuait une livraison.

La quantité d’huile perdue est estimée entre 700 et 1200 litres.

Un porte-parole d’Urgence-Environnement, Frédéric Fournier, a indiqué à l’Agence QMI vendredi soir que le déversement a été causé par un bris, sans toutefois préciser la nature exacte du bris.

«L’huile s’est retrouvée sur la chaussée et a atteint le réseau pluvial qui se jette dans la rivière des Outaouais», a expliqué M. Fournier, ajoutant que des estacades et des couches absorbantes ont été installées à la sortie du réseau pour minimiser au maximum l’impact sur l’environnement. Des camions ont été dépêchés sur les lieux afin de pomper l’huile, a-t-il ajouté.

Le porte-parole a précisé qu’en raison du couvert de glace sur la rivière, il est difficile de déterminer l’ampleur de l’impact.

Il n’était pas non plus en mesure vendredi soir de dire combien de temps les équipes de nettoyage seraient encore sur les lieux. Urgence-Environnement demeurera sur place quand que les opérations d’intervention – dont la responsabilité revient à la compagnie propriétaire du camion en cause - ne seront pas terminées, a souligné le porte-parole du ministère.

M. Fournier a indiqué qu’Urgence-Environnement ne craint pas que la situation affecte la qualité de l’eau potable dans le secteur, mais que, par mesure préventive, les autorités locales ont été avisées de l’incident.