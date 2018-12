Elle chante pendant son opération au cerveau

Une jeune femme de 19 ans atteinte d’une forme rare d’épilepsie se remet d’une intervention chirurgicale au cerveau pour le moins inusitée.

Ses médecins ont dû lui retirer une tumeur de la grosseur d’une bille. Mais pour qu’elle puisse conserver son talent musical, ils lui ont demandé de chanter...pendant l’opération!

Kira Iaconetti, résidente de l’État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis, est passionnée par les comédies musicales depuis son tout jeune âge. Son rêve est d’ailleurs de mener une carrière parmi les vedettes de Broadway.

Il y a environ quatre ans, elle s’est mise à avoir des pertes de conscience de très courte durée lorsqu’elle chantait ou écoutait de la musique, rapporte CNN. «Toute mon énergie disparaissait d’un seul coup. Subitement, plus rien», relate-t-elle. Un peu plus tard, on lui apprenait l’existence d’une maladie extrêmement rare.

La solution proposée par l’équipe médicale: une craniotomie «éveillée» pendant laquelle la patiente a été appelée à chanter l’une de ses chansons préférées - «Island in the Sun», du groupe Weezer. «Si c’est ce que ça prend pour que je sorte de mon petit village et que je puisse poursuivre ma carrière, alors, pas de problème, allez-y», lâche-t-elle.

En procédant ainsi, le chirurgien pouvait repérer en temps réel les zones de son cerveau qu’il fallait préserver, celles associées à la performance musicale, si l’on veut expliquer simplement une intervention beaucoup plus compliquée en réalité.

«Je trouve ça amusant que pour ma passion, j’ai eu à performer en utilisant celle-ci pendant qu’on m’opérait», dit-elle sur un ton amusé.

Trois mois après la chirurgie, la jeune femme se sent très bien, même si elle n’a pas encore remonté sur une scène pour chanter. Ses progrès sont cependant intéressants et son histoire a suscité plusieurs réactions, notamment dans le monde de la musique. Weezer a tweeté à son sujet et lui a offert des billets pour son spectacle au mois d’avril à Vancouver.

Kira est très reconnaissante à l’égard de son médecin, qui lui a non seulement retiré la tumeur, mais qui lui a de plus donné une deuxième chance de faire ce qu’elle aime : chanter et écouter de la musique. «J’ai été abasourdie de voir qu’il se préoccupait autant de conserver [mes talents musicaux]», conclut la jeune femme.