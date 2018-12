Hiver: «On en a pour trois mois de souffrance»

Alors que l’hiver cogne à notre porte, le Noël blanc tant espéré par les petits comme les plus grands ne semble pas se dessiner à l’horizon, du moins pour la région de Montréal.

«Avec la pluie qui tombe et l’air chaud qui s’amène, il va falloir aller à Québec ou au Lac-Saint-Jean, plus au nord, aller voir la parenté, pour avoir de la neige!», explique Gilles Brien en entrevue au TVA Nouvelles.

Vendredi, de la pluie verglaçante s’abattait sur la région du Lac-Saint-Jean, jusqu’à Kamouraska et de la pluie forte sur plusieurs autres régions.

«Om a eu 37 mm de pluie depuis le début des précipitations. Et depuis le début du mois, on a eu 32 mm de pluie! On va terminer le mois de décembre avec 70 à 75 mm de pluie, pratiquement deux fois la valeur normale. On est encore dans les extrêmes», note l’expert.

La pluie devrait persister samedi sur le sud du Québec avec des températures chaudes, allant jusqu’à 8 degrés Celsius à Montréal.

Du soleil est attendu pour le jour de Noël, mais avec des températures beaucoup plus froides.

Par ailleurs le mois de janvier sera marqué par le retour des températures glaciales, précise-t-il.

Difficile de savoir si l’hiver sera plus froid, ou plus enneigé que les hivers précédents.

«Tous les modèles indiquent un hiver précoce, des températures froides. On a toujours des surprises. L’hiver commence aujourd’hui (vendredi) à 17h23, et on en a pour trois mois de souffrance», a rappelé le météorologue Gilles Brien.