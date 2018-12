«Inconcevable» de ne pas avoir un bateau de remplacement

«Nous sommes dépourvus de solutions», a annoncé vendredi le ministre des Transports François Bonnardel aux automobilistes qui planifiaient traverser le fleuve Saint-Laurent avec leur véhicule sur le F.-A.-Gauthier, qui assure normalement la liaison Baie-Comeau-Matane-Godbout.

Le gouvernement québécois n’a trouvé aucun bateau à travers le pays pour remplacer le traversier qui a subi un bris important et qui sera inutilisable pour plusieurs semaines.

La meilleure option à court terme est le transport aérien. Quatre vols par jour décollent de Mont-Joli et reviennent de Baie-Comeau une heure plus tard. Un total de 50 places sont disponibles sur ces appareils. François Bonnardel a indiqué que des vols vers Sept-Îles pourraient être ajoutés dès samedi.

Pour rester à bord de son véhicule, il est possible de voyager au sud et d’emprunter la traverse Saint-Siméon-Rivière-du-Loup, où un voyage aller-retour a été ajouté. Le pont le plus près se situe dans la région de Québec.

Une flèche contre l'ancien gouvernement

Pour François Bonnardel, ne pas avoir un bateau de remplacement dans une flotte aussi importante que celle de la Société des traversiers du Québec (STQ) est «inconcevable».

Le ministre a indiqué que la STQ aurait pu acheter un bateau usagé au cours de la dernière année si l’ancien gouvernement avait traité cette demande. Bonnardel a assuré que cette situation sera corrigée en 2019.