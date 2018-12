Johnny Depp ne sera plus de Pirates des Caraïbes

Séisme pour les fans de la saga Pirates des Caraïbes: Disney a confirmé l'absence de Johnny Depp des prochains épisodes de la franchise.

Après cinq films qui ont attiré de moins en moins de public, les dirigeants de Disney espèrent insuffler un vent nouveau à la saga.

Dans une interview avec le Hollywood Reporter, le responsable des films non-animés de Disney, Sean Bailey, a confirmé que Johnny Depp ne reprendra pas son rôle de Jack Sparrow.

«Nous voulons amener une énergie et une vitalité nouvelle. J'adore les films Pirates des Caraïbes, mais la raison pour laquelle Paul et Rhett (les nouveaux scénaristes) sont si intéressants, c'est qu'ils veulent donner à la série un coup de pied aux fesses, et c'est ce que je leur ai demandé», a-t-il annoncé.

On ne sait pas encore si le film sera une suite ou un reboot de la franchise. Disney n'a pas encore fait d'annonce officielle.

Cependant, on sait déjà que Jerry Bruckheimer, qui a travaillé sur les cinq films, travaillera sur ce nouveau chapitre de la série.