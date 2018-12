La juge Ruth Bader Ginsburg opérée pour un cancer

La juge de la Cour suprême américaine Ruth Bader Ginsburg a été opérée pour retirer des nodules cancéreux dans son poumon gauche.

Les nodules se sont avérés être des tumeurs «malignes» et Ruth Bader Ginsburg, dite «RBG», a été opérée vendredi à New York afin qu'ils soient enlevés.

«Après l'opération, il n'y a pas de signe d'autres (nodules). Des scanners effectués avant l'opération montrent qu'il n'y a pas d'indication sur la présence de la maladie ailleurs dans le corps.»

Tout porte à croire qu’il n’y aurait plus de trace de cancer après l’opération ni dans ses poumons ni ailleurs, a affirmé un porte-parole de la Cour suprême.

Mme Bader Ginsburg «se repose et doit encore rester à l'hôpital pendant quelques jours».

La découverte de la maladie s’est faite après que la juge de 85 ans se soit fracturé trois côtes après être tombée dans son bureau.

En 1999, elle avait subi une chirurgie en raison d’un cancer colorectal et dix ans plus tard, elle a suivi des traitements pour un cancer du pancréas.

Les démocrates américains redoutent plus que tout une défaillance de la magistrate la plus connue du quatuor progressiste --sur neuf juges au total-- de la Cour suprême, car, si elle venait à partir, le président Donald Trump la remplacerait par un juge conservateur.

«RBG» est devenue une icône pour les progressistes et un film sur sa vie, «On the basis of sex» («Une femme d'exception»), sort dans quelques jours aux États-Unis.