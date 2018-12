Labeaume promet de faire attention à l’arrogance

Régis Labeaume l’admet: il a tendance à être trop arrogant. Le défi qu’il se donne pour les prochains mois est d’aiguiser sa patience.

Si le maire de Québec tire une leçon des derniers mois, et particulièrement de la défaite de son équipe dans la partielle dans Neufchâtel-Lebourgneuf — une défaite qu’il dit avoir accueillie «humblement» —, c’est qu’il doit prendre garde à l’arrogance.

«Je pense que les gens disent : fais donc attention à l’arrogance. Je l’ai pris comme ça. Et j’ai des amis, aussi. On se parle», a-t-il confié en entrevue éditoriale au «Journal de Québec».

Un défi

Pour lui, c’est un défi au quotidien. Parce que les projets doivent avancer, mais aussi parce qu’il doit constamment expliquer les décisions que prend son administration. «Dans le privé, tu n’as pas besoin d’expliquer et de réexpliquer. Mais dans le public, faut se rappeler qu’il faut le faire. Des fois, j’ai tendance à l’oublier.»

L’impatience et la volonté d’avancer vite ont souvent joué contre lui, analyse-t-il. «Le message que le monde nous a envoyé, c’est que l’impatience mène à l’arrogance. Pour atténuer l’arrogance, il faut être patient. Ça te ramène à un peu plus d’humilité.»

Il admet, par exemple, qu’il aurait dû prendre plus de temps pour expliquer pourquoi la Ville de Québec a mis de côté un scénario de transport structurant qui impliquerait un métro. «Pour moi, c’est tellement évident.»

Toute l’équipe

Ce constat, il le fait pour lui-même, mais il s’applique aussi aux autres membres de son équipe, dit-il.

«Ça fait 11 ans que c’est tellement facile. Ça marque un état d’esprit. Il faut que tout le monde comprenne que c’est pas si facile que ça, et que Labeaume, il ne peut pas porter tout le monde sur ses épaules. Ça va devenir un jeu d’équipe.»

Il promet donc d’user davantage de patience dans les prochains mois. Et cela passe par la répétition constante de son message. Notamment en ce qui concerne son grand projet de transport structurant, qu’il compte porter davantage sur la place publique, mais au moment opportun.

«On va en parler plus. Mais il faudra attendre d’avoir plus de précisions dans nos réponses.»

«Je pense que ça va devenir très bénéfique.»

Perte de sa candidate

Il n’a aucun regret sur la façon dont il a mené sa campagne partielle. «Je le referais de la même façon.»

La principale déception à l’issue du scrutin est plutôt la perte de sa candidate, Dominique Turgeon, qui était selon lui un «fit» parfait avec son équipe. «Elle était de la même marque. Ça me fait de la peine qu’elle ne soit pas avec nous autres.»

«Le mandat de la plus grande réalisation»: le tramway

Régis Labeaume est convaincu que son quatrième mandat sera le plus productif de sa carrière politique et celui de sa «plus grande réalisation», le tramway.

Le maire de Québec a ainsi répondu du tac au tac à l’opposition, qui répète depuis des mois qu’il a demandé et obtenu «un mandat de trop».

«Bien au contraire, réplique-t-il. Ce mandat-là va être le plus productif depuis que je suis en politique. Il n’y a aucun doute.»

Il énumère les projets auxquels son administration a travaillé et qui verront le jour dans les trois prochaines années : le Grand Marché, le Centre de glaces, le Diamant, l’usine de biométhanisation, le YMCA, le nouveau centre communautaire Mgr-Marcoux, la nouvelle Maison Lauberivière, entre autres.

«Les projets dont on parle en masse à Québec et qu’on n’a jamais faits, on les livre.»

Transport structurant

Mais surtout, c’est le réseau de transport structurant qu’il considère comme sa plus grande réalisation.

D’ailleurs, il se félicite d’avoir pu boucler le projet avec l’assentiment de tous les partis politiques.

Maintenant, le projet est bien avancé, lance-t-il. «Il est rendu officieusement au fédéral.»

Il reste à sécuriser le financement. «Ça presse», lance le maire, qui parle d’une «course contre la montre». En fait, pour lui, tout doit se concrétiser avant la prochaine élection fédérale, en 2019.

S’il n’exige pas que le montant soit inscrit noir sur blanc dans le prochain budget à Ottawa, il tient mordicus à ce qu’il le soit dans le premier budget de François Legault.

Pour lui, la consécration viendra avec la signature d’une entente et une annonce qui réunira à Québec les deux premiers ministres ou deux ministres du provincial et du fédéral.

Le BAPE

Des discussions ont cours afin d’éviter qu’un Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) ne vienne occasionner des délais.

«Ça ne se peut pas que ça retarde le projet», affirme le maire, qui en a discuté avec le premier ministre François Legault.

Il souligne que dans le cadre du Réseau électrique métropolitain (REM), les audiences ont eu lieu en parallèle des travaux.

Des fleurs pour la CAQ

Ceux qui prédisaient que le nouveau premier ministre et lui seraient à couteaux tirés ont eu tout faux, selon M. Labeaume. En fait, il n’a que des bons mots pour M. Legault et son équipe.

«Tout est dans l’attitude du premier ministre et dans la mienne. On avait un passé tous les deux. Mais à la première rencontre, on s’est dit qu’on veut avoir du succès ensemble. Legault veut réussir avec nous, soutient-il. Moi, j’aime ça, parce qu’il est comme moi. Il faut que les choses soient faites pour hier.»

Il salue aussi ses interlocuteurs Geneviève Guilbault, qui a une «intelligence supérieure», et François Bonnardel, qu’il «adore».