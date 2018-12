Le budget fédéral sera équilibré... en 2040!

Le gouvernement fédéral ne devrait pas être en mesure d'équilibrer son budget avant au moins 20 ans, si on se fie aux projections à long terme publiées par le ministère des Finances du Canada, vendredi.

Le budget fédéral ne pourrait être écrit à l'encre bleue qu'en 2040-2041, indique le rapport annuel intitulé «Mise à jour des projections économiques et budgétaires à long terme».

On est bien loin des promesses de campagne électorale. Justin Trudeau avait alors promis de se limiter à de modestes déficits de tout au plus 10 milliards $, puis de revenir à l’équilibre budgétaire avant 2019. Il a plutôt fait des déficits bien plus gros chaque année depuis qu’il a pris le pouvoir en novembre 2015.

Les données du rapport publié vendredi représentent néanmoins une certaine amélioration. Le même exercice de prévisions à long terme du ministère avait eu pour résultat, l'an dernier à pareille date, de prédire un retour à l'équilibre budgétaire en 2045-2046.

Le ministre des Finances Bill Morneau a assuré travailler pour la santé économique du pays.

«Nos efforts pour bâtir une économie qui fonctionne pour tous s'appuient sur l'équilibre entre des investissements judicieux dans la population canadienne et une saine gestion budgétaire. Ce plan favorisera la croissance à long terme et offrira davantage de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, ce qui permettra aux Canadiens d'élever une famille et de planifier leur avenir», a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Les prévisions budgétaires ont fait bondir le critique de l'opposition conservatrice en matière de finances. Le député Pierre Poilievre, porte-parole conservateur en matière de finances, a accusé le gouvernement Trudeau de briser ses promesses.

«Malgré des recettes massives avec des hausses d’impôt et une solide économie mondiale, les dépenses effrénées de Trudeau plongent le pays dans des déficits permanents sans fin en vue. Il avait promis d’équilibrer le budget d’ici 2019, mais il donne plutôt aux Canadiens 20 ans de déficits, a-t-il déclaré. Les finances du pays sont tout à fait hors de contrôle.»