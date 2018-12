Le photographe Bruce Weber attaqué par 5 mannequins supplémentaires

Le photographe de mode américain Bruce Weber, déjà accusé l'an dernier d'agression sexuelle par un ancien mannequin, a été de nouveau assigné en justice vendredi, pour «exploitation sexuelle», par cinq mannequins masculins.

Cette nouvelle assignation, déposée au tribunal fédéral de New York, intervient peu après la validation par un juge de poursuites pour «exploitation sexuelle» --une loi fédérale jusqu'ici essentiellement utilisée pour poursuivre des affaires de proxénétisme-- contre l'ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein.

Cette nouvelle interprétation de cette loi fédérale, qui prévoit un délai de prescription de dix ans contre trois pour les agressions sexuelles dans l'État de New York, «ouvre la porte» aux plaintes de nouvelles victimes, a souligné l'avocate Lisa Bloom, représentant les cinq mannequins à l'origine de l'assignation.

Dans cette plainte de quatorze pages relatant des agressions qui auraient eu lieu entre 2008 et 2010, les cinq mannequins --tous des Américains identifiés uniquement par leurs initiales-- décrivent le même «mode opératoire» de Bruce Weber: s'arrangeant pour se retrouver seul avec ces hommes en début de carrière, le photographe prétextait des «exercices de respiration» pour les caresser et leur faisait comprendre qu'ils devaient accepter ces attouchements pour réussir dans ce métier.

L'assignation déposée par l'ex-mannequin Jason Boyce fin 2017 contre M. Weber, qui a travaillé pour Vogue et forgé l'image de marques comme Calvin Klein, Ralph Lauren et Abercrombie & Fitch, relatait des faits similaires qui se seraient déroulés à New York en 2014. Mais sans invoquer le délit fédéral d'exploitation sexuelle.

Un juge fédéral new-yorkais a, pour la première fois, donné son feu vert en août à une demande de procès au civil sous ce motif déposée par l'aspirante-actrice britannique Kadian Noble: elle a assigné Harvey Weinstein en 2017 pour l'avoir agressée sexuellement à Cannes en 2014, en lui faisant miroiter un rôle.

Les avocats de M. Weinstein avaient argué en vain qu'une telle interprétation «étendrait injustement la notion d'exploitation sexuelle à toute activité sexuelle entre adultes dans laquelle une des parties est en position de pouvoir ou d'influence».

Ils estimaient que, dans la mesure où Mme Noble n'avait été rémunérée d'aucune façon, l'article ne pouvait pas s'appliquer.

Bruce Weber est, avec Terry Richardson, Mario Testino et Patrick Demarchelier, un des grands photographes de mode accusés d'agressions sexuelles dans le sillage du mouvement #MeToo.

Les grands magazines avec lesquels ils travaillaient ont annoncé mettre fin à toutes leurs collaborations.