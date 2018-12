Les stationnements des centres commerciaux débordent

Les stationnements de plusieurs centres commerciaux et de magasins à grande surface débordaient ce vendredi, journée la plus achalandée de l’année dans les commerces.

L'an dernier, la journée où les consommateurs ont le plus acheté était aussi le vendredi avant le début du congé des fêtes. Cette journée-là, ‪11 750 000‬ transactions ont été enregistrées au Canada chez la firme Moneris. Évidemment, on ne connait pas encore les statistiques du 21 décembre 2018, mais à voir l'état des stationnements un peu partout, on s'imagine qu'ils seront aussi élevés.

Il fallait être patient, ou rusé, ‪vendredi après-midi‬ pour trouver une place de stationnement dans un magasin grande surface ou un centre commercial à Sherbrooke.

Pour ceux qui manquent de patience et seraient tentés de se créer une place où c'est interdit, il faut savoir que la police exerce une présence accrue du 15 au 26 décembre dans les centres commerciaux. L'an dernier elle a émis 90 constats d'infractions pour des stationnements dans des endroits interdits, 9 dans des zones handicapées et 4 dans des espaces réservés au service des incendies.

Les fautifs s’exposent à des amendes assez salées.

«Pour une zone handicapée, l'amende va jusqu'à 150$. Quand on parle des zones incendies, c'est la règlementation municipale qui est appliquée et c'est une trentaine de dollars, plus les frais», indique la porte-parole du service de police de Sherbrooke, Isabelle Gendron.

Si les stationnements sont aussi pleins, c'est parce qu'il y a bien des gens qui sont à la dernière minute pour faire leur magasinage de Noël. Pour les grands retardataires, les centres commerciaux ferment ‪le 24 décembre‬ ‪à 17h‬.