Mort infantile: dangereux colliers de dentition

La Food and Drug Administration (FDA) met en garde les parents concernant les risques de colliers et bracelets pour enfants utilisés afin de contrôler la douleur lors des poussées dentaires des nourrissons et bébés depuis qu’une mort et des blessures ont été rapportées aux États-Unis.

La FDA avertit les parents, les gardiens et ceux qui prennent soin des tout-petits à propos de ces bijoux pour enfants faits de bois, d’ambre, de marbre ou de silicone qui peuvent provoquer des AVC, la suffocation ou une infection.

De plus, les colliers en ambre coloré contiennent de l’acide succinique qui peut se retrouver dans le système sanguin de l’enfant et qui est très dangereux pour leur santé.

«Nous savons que les colliers de dentition et ce type de bijoux sont de plus en plus populaires. Nous sommes concernés par le risque que nous avons observé avec ces produits chez les enfants en bas âge y compris les personnes ayant des besoins spéciaux. Ils sont exposés à des blessures et à la mort», explique Scott Gottlieb de la FDA.

Un enfant de 7 mois a été étranglé par un bracelet de billes de bois pour la douleur dentaire alors qu’il était sous la supervision de ses parents. Il a été conduit au centre hospitalier et sauvé.

Un autre cas fait état d’un enfant de 18 mois qui a été étranglé à mort pendant sa sieste. Il portait un collier d’ambre, rapporte la FDA.

Le FDA recommande pour résorber la douleur de la poussée dentaire chez les enfants de recourir aux crèmes ou produits spécialement vendus en pharmacie à appliquer dans la bouche et sur les gencives des tout-petits.