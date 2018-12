Pas de passeport canadien pour Omar Khadr, tranche la cour

Une juge de l'Alberta a rejeté la demande d’Omar Khadr de modifier ses conditions de libération, jugeant que rien n’avait changé depuis sa dernière requête, vendredi.

Omar Khadr, 32 ans, demandait l’obtention d’un passeport canadien afin de pouvoir effectuer un pèlerinage à la Mecque en Arabie saoudite. Il espérait également pouvoir discuter avec sa sœur Zaynab Khadr sans supervision. Celle-ci a déjà fait l'objet d'une enquête des autorités pour s'être prononcée en faveur d'Al-Qaïda. La juge a plutôt tranché que ses conditions de libérations étaient «raisonnables».

Omar Khadr, ancien enfant soldat qui a passé plus de 10 ans en prison, tentait à nouveau de faire assouplir ses conditions de libération conditionnelle.

Citoyen canadien, M. Khadr a été emprisonné à la prison de la base militaire de Guantanamo alors qu’il n’avait que 15 ans, accusé d’avoir tué d’une grenade un soldat américain lors d’une attaque.

Omar Khadr a reconnu sa culpabilité en 2010 d’avoir tué ce soldat américain, incident remontant à 2002 lors de combats en Afghanistan. Il avait suivi son père abattu sur place. Il a conclu une entente et a reçu une peine de huit ans de prison en échange d’une reconnaissance de sa culpabilité pour le meurtre du soldat, et a aussi reconnu sa culpabilité aux accusations de crimes de guerre, complot, soutien matériel au terrorisme et espionnage. Il a été libéré sous caution, en 2015.