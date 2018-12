Sa maison décorée de près de 200 arbres de Noël

Surnommée la dame de Noël, Jeannie Harrison laisse libre cours à sa créativité en exprimant sa passion des Fêtes sans retenue dans sa belle maison.

Voyez le reportage de CNN (en anglais) dans la vidéo ci-dessus

Probablement personne n’aime plus Noël que cette Américaine dans la soixantaine qui adore décorer absolument tout. «J’aime décorer et j’aime partager ça avec les gens», confie-t-elle à CNN.

Mme Harrison et son mari, établis en Caroline du Nord, commencent leurs décorations de Noël à partir du 1er octobre, et ce, chaque année depuis 2010.

«J’ai 175 arbres cette année.» De ce nombre, elle en a sept rotatifs. Et 13 autres qui demeurent rangés. En fait, il n’y a pas un centimètre carré de la résidence qui n’est pas touché par un ruban, un cadeau, un morceau de tissu ou tout autre bidule célébrant cette période festive de l’année.

«J’ai commencé à m’intéresser à ça un jour, puis c’est devenu toujours de plus en plus gros, explique Jeannie. Les gens me donnent toutes sortes de choses dont ils veulent se débarrasser et qui font mon bonheur.»

Au cours des huit dernières années, environ un millier de visiteurs, dont plusieurs en provenance d’autres États à quelques centaines de kilomètres de là, ont cogné à la porte des Harrison pour admirer le spectacle féérique qui se déploie à l’intérieur, le rouge et le vert bien en évidence. Tout cet univers de décoration restera en place jusqu'à la deuxième semaine de janvier.

Jeannie Harrison passe un temps fou à tailler chacun de ses arbres à la perfection, sans jamais demander un sou aux visiteurs. Elle trouve sa récompense en les voyant s’exclamer devant toutes ces décorations, les uns plus ébahis que les autres. «J’aime regarder le monde. J’aime partager mes créations. Tout ce que je leur demande, c’est de m’amener une boîte de nourriture en conserve pour pouvoir la donner à quelqu’un dans le besoin», conclut la dame en exhibant un large sourire.

Après tout, n’est-ce pas ça que l'on appelle l’esprit de Noël?