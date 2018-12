Situation sous contrôle dans les urgences du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Alors que plusieurs urgences débordent au Québec, la situation semble toujours sous contrôle dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

En moyenne, 470 visites sont enregistrées chaque jour dans les six hôpitaux de la région. Le taux d’occupation moyen est de 65%, ce qui est dans la normale en cette période de l’année, selon les autorités de la santé.

La situation est plus problématique au Saguenay, particulièrement à l’Hôpital de Chicoutimi, où le taux d’occupation est de 83% en moyenne pour les sept derniers jours. Il est de 75% à Jonquière et de 71% à La Baie.

Au Lac-Saint-Jean, le constat est moins préoccupant. Le taux le plus élevé est de 55% à l’Hôpital d’Alma, alors qu’il est de 43% à Roberval et de 27% à Dolbeau-Mistassini.

«Les taux d’occupation sont relativement stables bien qu’on observe une certaine hausse, précise la porte-parole du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marie-Gabrielle Moreau. Comme la saison de la grippe s’est amorcée tôt cette année, il est possible que le pic de la grippe arrive pendant les Fêtes. On va se préparer en conséquence, mobiliser les personnes aux urgences pour accueillir les patients. On étudie les scénarios et chaque jour on vérifie l’achalandage pour s’adapter.»