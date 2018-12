Solstice d’hiver, pleine lune et pluie d’étoiles filantes

Le solstice d’hiver marque la première journée officielle de l’hiver. Vendredi, le temps d’ensoleillement sera le plus court de l’année, le soleil brillera sur le Québec pendant 8 h 42. Cette année, le solstice d’hiver coïncide (presque) avec la pleine lune et une pluie d’étoiles filantes.

Ainsi, le soleil se lève à 7 h 31 et se couchera à 16 h 13.

Le solstice d’hiver marque une période de transition où les jours s’allongent progressivement dans l’hémisphère nord et se raccourcissent dans l’hémisphère sud.

À partir du 22 décembre, les journées commenceront à rallonger progressivement jusqu’au solstice d’été, fin juin.

Le solstice d’hiver 2018 sera suivi de ce qu’on appelle la «Lune froide» ou la «Lune des longues nuits». C’est la première fois depuis 2010 que la plus longue pleine lune de l’année coïncide avec le solstice d’hiver. Ainsi, la lune nous en donnera plein la vue, du 22 au 23 décembre, et ce pendant 15 heures et 46 minutes. Plus précisément, elle se lèvera samedi à 16 h 29 et se couchera dimanche à 8 h 14.

Aussi, une pluie d’étoiles filantes, qui a commencé le 17 décembre et qui se terminera le 23 décembre, atteindra son paroxysme dans la nuit de vendredi à samedi.

Le prochain rendez-vous entre le solstice d’hiver, la Lune froide et la pluie d’étoiles filantes n’aura pas lieu avant 2094...