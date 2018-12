Un garçon de 2 ans castré en raison d’une erreur

Un garçonnet de 2 ans se retrouve infertile à la suite d’une opération de routine qui a mal tourné. Les chirurgiens ont procédé à sa castration.

L’enfant a été admis au Bristol Royal Hospital for Children en Angleterre en début de semaine selon ce que rapporte BBC News.

Les médecins devaient réaliser une simple intervention de 30 minutes comportant un risque minimal de complications pour un testicule qui se trouvait dans l’abdomen de l’enfant.

Deux heures et demie d’attente

L’attente des parents du retour de leur garçon du bloc opératoire s’est toutefois étirée. «Nous avons attendu et attendu, a raconté le papa. (...) Après deux heures et demie, le directeur, les chirurgiens et un consultant nous ont rencontrés. Ma femme et moi avons paniqué dans le bureau. On nous a appris que l’opération avait mal tourné.»

Selon le père du petit, son fils avait un testicule en santé et l’autre qui ne fonctionnait pas et les chirurgiens ont opéré le mauvais testicule par erreur.

«Ils ont castré mon fils et maintenant son futur a totalement changé», ajoute le pape du petit.

«Ce que les chirurgiens ont fait est absolument horrible. Ils me brisent le cœur et ça a détruit son futur», appuie la mère de l’enfant.

D’après BBC, le Bristol Royal Hospital for Children s’est excusé et ouvert une enquête sur ce qui s’est passé.