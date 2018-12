Un studio montréalais derrière le jeu mobile de l'heure

Bumblebee, une mégaproduction en salles dès vendredi, est accompagnée d'un jeu mobile développé à Montréal par Budge Games, une division de Budge Studios, un créateur de jeux mobiles qui compte désormais 120 employés.

Le nouveau chapitre de la série Transformers se déroule en 1987, une ambiance rétro que les artisans du jeu Transformers Bumblebee Overdrive ont tenté de recréer.

«On a voulu y aller un peu dans le rétro-gaming, donc on a développé un jeu qui, autant par la musique et le graphisme, rappelle beaucoup de titres auxquels les gens jouaient à la fin des années 90 sur de plus vieilles consoles. On est allé chercher ce petit côté nostalgique», lance d'entrée de jeu Mike Tran, directeur marketing chez Budge.

Les joueurs ont très bien répondu, que ce soit les fans de longue date ou les nouveaux venus, affirme Mike.

La note globale sur l'App Store appuie ses propos. La veille de la sortie du film, les critiques citoyennes lui accordent la note de 4,5/5.

«Embarquez dans une aventure pleine d'adrénaline, de poursuites en voitures, d'action explosive et de boss épiques! Roulez à toute vitesse jusqu'aux bases des Decepticons, puis passez en mode robot pour avancer jusqu'au boss!», explique la fiche technique du jeu.

C'est très près de ce qui s'y retrouve.

Disponible en 14 langues, Transformers Bumblebee est fidèle à l'univers d'Hasbro, qui a d'ailleurs très bien assisté les Montréalais au cours de leur troisième collaboration.

«Travailler avec un géant comme Hasbro est très avantageux. Ils ont une connaissance très approfondie de leur marque, mais aussi de leurs consommateurs. Ils ont pu nous partager une tonne d'informations sur les fans de Transformers, mais aussi sur la franchise elle-même.»

Hasbro a fourni plusieurs documents et éléments visuels, comme la façon de dessiner et activer un Transformer.

«Ça a vraiment été un beau travail d'équipe.»

D'ailleurs, oeuvrer avec une multinationale comme Hasbro, c'est plus que des banques de données et des tranches d'histoire de ses propriétés intellectuelles. C'est aussi un réseau de contact bien établi et une communauté très impliquée.

«Quand on a fait la mise en marché du jeu, ça nous a beaucoup aidés à ouvrir des portes, à nous assurer d'une distribution à relativement grande échelle», continue Mike.

Bien que le lancement s'est bien déroulé et que le jeu est apprécié, le travail est loin d'être terminé pour l'équipe derrière Transformers Bumblebee Overdrive.

«Les employés sont super satisfaits du lancement! Les jeux mobiles, c'est certain que le lancement est important, mais on veut continuer de mettre à jour le jeu, y ajouter du contenu de façon constante. Je ne te mentirai pas qu'on a célébré avec du champagne, mais le travail continue dans les prochaines semaines et les prochains mois», avance le directeur marketing, au bout du fil.

Une relation de confiance avec Apple

Depuis 2010, Budge Studios, qui ne rassemblait que quatre employés à ses balbutiements, crée des jeux pour enfants sur l'App Store.

Des créations dans l'univers de Barbie, de Garfield et Caillou ne sont que quelques exemples.

«C'est un petit peu à cause d'Apple et du iPad qu'on a commencé à travailler dans le domaine du jeu vidéo. [...] L'entreprise nous a toujours bien soutenus. Que ce soit d'un point de vue technologique ou d'aide, ils nous ont toujours accompagnés, même s'il s'agit d'un géant basé en Californie. C'est certain qu'on doit une petite part de notre succès à Apple.»

Malgré l'imposante équipe de 120 artisans désormais en place chez Budge, on peut avoir l'impression que les développeurs de jeux mobiles n'ont pas le même respect, voire la même notoriété, que leurs collègues qui travaillent, par exemple, chez Ubisoft et EA.

«Je pense que les choses tendent à changer. Les nouvelles consoles, en termes de puissance, on ne peut pas les comparer aux nouveaux téléphones. C'est certain que les jeux sur consoles seront toujours plus polis. Tranquillement, les jeux mobiles prennent beaucoup plus de place. Le consommateur n'utilise pas le jeu mobile comme il utilise le jeu de salon ou de PC. C'est deux expériences différentes.»

Bref, il faut offrir oui, un jeu de qualité, mais il doit aussi être simple à comprendre, avec une prise en main peu complexe et la possibilité de jouer sur de courtes périodes de temps.

Comme le développement d'un jeu demande des ressources financières considérables, Mike ne cache pas que le but est de rentabiliser l'investissement. Au final, il trouve plus important d'écouter le consommateur que de refaire son argent le plus vite possible.

On a tous déjà joué à un jeu mobile qui nous bombarde de publicités et qui nous invite à dépenser toujours et encore plus pour progresser. On délaisse rapidement ce genre de jeux.

«Il faut s'assurer de respecter le joueur. On s'assure qu'il peut y jouer gratuitement, mais à un certain moment, il a la possibilité de faire des achats complémentaires, comme améliorer son véhicule ou ses armes. On veut s'assurer que les clients qui nous apprécient en tant que développeur puissent y jouer gratuitement, sans avoir à dépenser dans les cinq premières minutes.»Bref, l'équilibre entre les joueurs gratuits et ceux qui prennent la décision d'y investir quelques dollars permet à Budge de survivre et, ultimement, de créer d'autres jeux de qualité.

«Des gros jeux sont en chantier pour 2019. On continue à travailler avec plusieurs gros noms de l'industrie du divertissement».

Sans dévoiler les projets en cours, il assure que Budge Games, bien qu'il s'agisse d'une division de jeux d'action, respectera sa vision instaurée au sein de Budge Studios.

«Oui, on vise une clientèle plus âgée (7 à 77 ans), mais on veut rester dans un ton plus familial. Un jeune enfant pourrait prendre le téléphone pour jouer à Bumblebee, et malgré la difficulté, il n'y verra rien de dérangeant. C'est ce type de produit qui a fait notre réputation».

Un domaine extrêmement lucratif

La taille de l'industrie du jeu vidéo au Canada est impressionnante: en 2017, 596 studios étaient en opération, une hausse de 21% par rapport à 2015, selon le rapport annuel de l'Association canadienne du logiciel de divertissement, porte-parole du secteur du jeu vidéo.

D'ailleurs, ses retombées économiques progressent à un rythme effréné. Pour la même année, elle a contribué au produit intérieur brut à la hauteur de 3,7 milliards $.

Ses artisans ont contribué à son augmentation de 24% entre 2015 et 2017. À titre comparatif, l'économie canadienne a fait un bond de 4% pendant cette même période.