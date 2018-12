Une commande de trains de 510 M$ pour Bombardier

Le constructeur aéronautique canadien Bombardier a annoncé vendredi avoir reçu une commande de 47 trains de la SNCF pour le compte d'Ile-de-France Mobilités, pour un montant de 510 millions $.

Il s'agit d'une «levée d'options dans le cadre d'un contrat signé en 2006 avec la SNCF», selon Bombardier.

Cette commande, financée à 100% par Île-de-France Mobilités, l'organisme gestionnaire des transports en région parisienne, porte à 360 le nombre de trains de type «Francilien» sur les 372 prévus au contrat.

En 2022, ces trains suburbains circuleront sur les réseaux SNCF Transilien de la Gare du Nord (lignes H et K), de la Gare Saint-Lazare (lignes J et L), et de la Gare de l'Est (ligne P).

Ces modèles de trains, entrés en service en décembre 2009, sont produits à l'usine de Crespin, dans les Hauts-de-France, un site qui «accélèrera la cadence à partir de septembre 2019», selon Bombardier.