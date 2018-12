30 personnalités qui nous ont quittés cette année

De grandes personnalités issues des domaines culturel, scientifique et politique nous ont quittés en 2018.

En voici 30, du Québec et d'ailleurs, qui sont décédées cette année.

Dolores O'Riordan | 6 septembre 1971 - 15 janvier 2018

Archives

La chanteuse emblématique du groupe de rock irlandais Cranberries, Dolores O’Riordan, est morte accidentellement par noyade dans la baignoire de sa chambre d’hô tel après une consommation excessive d’alcool. Elle avait 46 ans.

Paul Bocuse | 11 février 1926 - 20 janvier 2018

Archives

Paul Bocuse, surnommé le «pape» de la gastronomie française qu’il a incarnée durant des décennies dans le monde entier, est décédé à 91 ans, près de Lyon.

Hubert de Givenchy | 21 février 1927 - 10 mars 2018

Archives

Il a habillé Audrey Hepburn et Jackie Kennedy... Légende de la haute couture, le créateur français Hubert de Givenchy est décédé dans son sommeil à l’âge de 91 ans, après avoir marqué le monde de la mode pend ant un demi-siècle par l’élégance de ses tenues et ses petites robes noires.

Stephen Hawking | 8 janvier 1942 - 14 mars 2018

REUTERS/Matt Dunham

L’astrophysicien britannique Stephen Hawking, devenu une célébrité pour ses travaux sur l’Univers qu’il scrutait depuis son fauteuil roulant, est mort à l’âge de 76 ans à Cambridge , suscitant un hommage unanime à travers le monde.

Winnie Mandela | 26 septembre 1936 - 2 avril 2018

AFP

Indomptable et charismatique, Winnie Madikizela-Mandela, décédée à 81 ans , s’est imposé comme une égérie de la lutte antiapartheid en reprenant le flambeau de son mari Nelson Mandela en prison, avant de déraper et d'être accusée de torture.

Barbara Bush | 8 juin 1925 - 17 avril 2018

Carrie Devorah / WENN

Barbara Bush, femme de l’ancien président américain George H. W. Bush (mort quelques mois après elle) et mère de l’ancien président George W. Bush, est décédée à 92 ans. Elle avait décidé d’arrêter son traitement médical.

Avicii | 8 septembre 1989 - 20 avril 2018

AFP

Le Suédois Avicii, un des DJ les plus célèbres de la scène électro, s’est donné la mort à l’âge de 28 ans à Oman, deux ans après avoir annoncé à la surprise générale sa retraite de la scène.

Tim Bergling, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie à Mascate, la capitale du Sultanat d’Oman.

Verne Troyer | 1er janvier 1969 - 21 avril 2018

AFP

Verne Troyer est décédé d’une intoxication à l’alcool en avril, plusieurs semaines après avoir été retrouvé inconscient dans sa maison de North Hollywood, et les médecins légistes de Los Angeles ont déterminé que la vedette de 49 ans avait mis fin à ses jours.

Margot Kidder | 17 octobre 1948 - 13 mai 2018

AFP

L’actrice canadienne Margot Kidder, connue notamment pour avoir interprété Lois Lane dans la saga «Superman» avec Christopher Reeve, est décédée mi-mai à 69 ans. Elle s’est elle aussi suicidée, a conclu le bureau du médecin légiste du comté de Park, dans le Montana.

Tom Wolfe | 2 mars 1930 - 14 mai 2018

Marianne Armshaw/WENN

L’écrivain américain Tom Wolfe, auteur notamment du best-seller Bûcher des vanités et figure du «nouveau journalisme», est mort à New York à 88 ans.

Cet auteur de plus d’une dizaine d’essais et de romans, connu pour son look de dandy au chic démodé, est mort dans un hôpital de Manhattan où il avait été transporté pour une infection, selon le New York Times.

Kate Spade | 24 décembre 1962 - 5 juin 2018

La créatrice Kate Spade, 55 ans, l’une des grandes signatures de la mode américaine, s’est suicidée à New York. Journaliste de formatio n, Kate Spade, née Katherine Brosnahan, avait lancé sa marque en 1993 avec son mari, Andy Spade, cadre dans la publicité.

Anthony Bourdain | 25 juin 1956 - 8 juin 2018

AFP

Anthony Bourdain s’est enlevé la vie à 61 ans dans sa luxueuse chambre d’hôtel près de Strasbourg, en France, où il était en tournage pour sa série culinaire Parts Unknown, diffusée sur CNN depuis 2013. Le célèbre chef américain, animateur des émissions culinaires The Layover et Parts Unknown, a su se faire connaître mondialement grâce à son parcours de vie, son esprit d'aventure, son franc-parler,et, bien sûr, son amour pour la nourriture.

XXXTentacion | 23 janvier 1998 - 18 juin 2018

Archives

Le rappeur XXXTentacion quittait un commerce de motos lorsqu'un homme armé s’est dirigé vers lui et l’a assassiné dans sa voiture à Miami, en Floride.

Le jeune rappeur de 20 ans avait plusieurs problèmes avec la justice américaine. Il était d’ailleurs en attente de son procès pour violence conjugale impliquant sa copine, qui était enceinte.

Nancy Sinatra Sr. | 25 mars 1917 - 13 juillet 2018

AFP

Elle avait rencontré le crooner Frank Sinatra alors qu'ils étaient encore adolescents et a eu trois enfants avec le légendaire artiste américain: Nancy Sinatra Sr, première femme du chanteur et acteur s'est éteinte à l'âge de 101 ans.

Joël Robuchon | 7 avril 1945 - 6 août 2018

Archives

L’un des chefs les plus célèbres au monde, le Français Joël Robuchon, désigné cuisinier du siècle en 1990, est décédé à l’âge de 73 ans. Le chef le plus étoilé au monde (32 étoiles en 2016, un record absolu), qui avait ouvert en 2016 un restaurant au Casino de Montréal, est décédé à Genève, des suites d’un cancer.

Aretha Franklin | 25 mars 1942 - 16 août 2018

AFP

La légende américaine de la Soul Aretha Franklin, interprète d’immenses succès et combattante inlassable des causes du féminisme et des droits civiques, est décédée à l'âge de 76 ans.

Kofi Annan | 8 avril 1938 - 18 août 2018

Archives

L’ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel de la paix Kofi Annan est mort à 80 ans, après avoir accédé au rang de vedette de la diplomatie mondiale durant ses dix années à la tête des Nations unies.

Diplomate de carrière, Kofi Annan a contribué à rendre l’ONU plus présente sur la scène internationale pendant ses deux mandats, de 1997 à 2007.

John Mc Cain | 29 août 1936 - 25 août 2018

Archives

Le sénateur John McCain, ancien pilote torturé pendant la guerre du Vietnam et monument non conformiste de la politique américaine, est mort à l’âge de 81 ans, des suites de son cancer incurable du cerveau, diagnostiqué l’an dernier. John McCain était soigné depuis juillet 2017 pour un glioblastome, une forme de cancer très agressif avec un très faible taux de survie.

Lise Payette | 29 août 1931 - 5 septembre 2018

Archives

L’annonce du décès de l’ancienne ministre péquiste, auteure et animatrice a provoqué une onde de choc et suscité beaucoup de commentaires élogieux de la classe politique et de personnalités publiques.

Gilles Pelletier | 22 mars 1925 - 5 septembre 2018

Archives

Le comédien Gilles Pelletier est décédé, à l’âge de 93 ans. Né le 22 mars 1925 à Saint-Jovite, dans les Laurentides, Gilles Pelletier a tenu plusieurs rôles marquants au fil des ans au théâtre et à la télévision.

L’un des plus inoubliables fut certainement celui de Xavier Galarneau dans «L’Héritage», auprès de Robert Gravel, Nathalie Gascon, Sylvie Léonard, Yves Desgagnés et Aubert Pallascio, entre autres.

Burt Reynolds | 11 février 1936 - 6 septembre 2018

Archives

L’acteur américain Burt Reynolds, vedette d’Hollywood dans les années 70 et 80, est mort à l’âge de 82 ans. Le comédien, né en 1936, était particulièrement connu pour son rôle dans «Délivrance», en 1972 aux côtés de Jon Voight et avait également donné la réplique à Mark Wahlberg dans le film de Paul Thomas Anderson «Boogie Nights» (1997).

Mac Miller | 19 janvier 1992 - 7 septembre 2018

Instagram de Mac Miller / @christaanfelber

Le rappeur Mac Miller, qui a conquis ses admirateurs avec son hip-hop rétro et attiré l’attention avec des chansons sur son ancienne petite amie Ariana Grande et sur le président américain Donald Trump, est décédé à 26 ans d’une overdose à son domicile.

Charles Aznavour | 22 mai 1924 - 1er octobre 2018

Photo Jocelyn Malette / Agence QMI

Il rêvait de chanter jusqu’à cent ans la vie, l’amour, la nostalgie, le temps qui passe. Charles Aznavour, le dernier des géants de la chanson française et son inlassable ambassadeur à travers le monde, s’est éteint à l'âge de 94 ans.

Bernard Landry | 9 mars 1937 - 6 novembre 2018

Archives

L’ex-premier ministre Bernard Landry, qui contribué à l’édification d’un Québec moderne, s’est éteint avant d’avoir pu voir réaliser son plus grand rêve: l’indépendance du Québec. Il avait 81 ans.

Sa mort a déclenché une pluie de réactions et d’hommages en novembre.

Stan Lee | 28 décembre 1922 - 12 novembre 2018

AFP

Stan Lee, le scénariste américain qui a notamment créé pour l’éditeur Marvel Comics des personnages iconiques comme Spider-Man, les X-Men ou Hulk, faisant rêver des générations entières d’admirateurs de bande dessinée est décédé à l’âge de 95 ans.

Bernardo Bertolucci | 16 mars 1941 - 26 novembre 2018

Photo d'archives, AFP

Le réalisateur italien Bernardo Bertolucci, auteur notamment du sulfureux «Dernier Tango à Paris», et de la grande fresque historique Novecento, est mort à Rome à l’âge de 77 ans.

Considéré comme l’un des derniers géants du cinéma, il avait remporté l’Oscar du meilleur réalisateur en 1988 pour «Le Dernier Empereur».

Stephen Hillenburg | 21 août 1961 - 26 novembre 2018

Le créateur du célèbre personnage animé «SpongeBob SquarePants», Stephen Hillenburg, est décédé à 57 ans. Le premier épisod e du coloré personnage a été diffusé au printemps 1999. Plus de 250 épisodes des aventures de cette éponge de mer travaillant dans un casse-croûte sous l’océan ont depuis été diffusés.

George H. W. Bush | 12 juin 1924 - 30 novembre 2018

Photo AFP

L’ancien président des États-Unis George H.W. Bush, qui dirigea son pays de 1989 à 1993 durant la fin de la Guerre froide est mort à l’âge de 94 ans, son décès suscitant les hommages unanimes de la classe politique et de ses successeurs.

Le décès du 41e président des États-Unis, quelques mois après celui de son épouse Barbara, a ému la population.

Penny Marshall | 15 octobre 1943 - 17 décembre 2018

Dennis Van Tine/Future Image/WENN.com

L’actrice et réalisatrice Penny Marshall, première femme à avoir récolté plus de 100 millions de dollars avec un film, est morte à Los Angeles à l’âge de 75 ans.

Penny Marshall a dirigé de nombreuses stars, parmi lesquelles Geena Davis et Madonna, Robert De Niro et Robin Williams («L’Eveil», 1990), Whoopi Goldberg («Jumpin Jack Flash», 1986), Denzel Washington et Whitney Houston. C’est elle qui a donné à Mark Wahlberg son premier rôle.