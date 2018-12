Adonis Stevenson est réveillé

La conjointe d'Adonis Stevenson, Simone God, a annoncé par voie de communiqué samedi que le boxeur n'était plus dans le coma.

Le pugiliste de 41 ans avait été placé dans un coma artificiel après son combat contre l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk au Centre Vidéotron, le samedi 1er décembre.

La conjointe d'Adonis Stevenson vient de publier un communiqué sur son état de santé. 1/2 pic.twitter.com/SL2CH5aNu3 — Nancy Audet (@naaudet_TVA) 22 décembre 2018

Suite communiqué état de santé d'Adonis Stevenson. 2/2 pic.twitter.com/4SQjndECBJ — Nancy Audet (@naaudet_TVA) 22 décembre 2018

«Même si certaines informations sont déjà sorties dans les médias, je veux clarifier qu’Adonis est réveillé, a écrit la conjointe du pugiliste dans son communiqué. Il soigne sa blessure en privé avec sa famille et son équipe médicale. Adonis est un champion du monde dans le ring et il démontre la même hargne, force et détermination dans sa récupération.»

Simone God a aussi tenu à remercier les partisans de leur support.

«Adonis et toute notre famille vous sont très reconnaissants pour votre amour et votre support. Nous vous demandons respectueusement de continuer de permettre à Adonis et à notre famille de se remettre de son accident dans le privé.»

Après son arrivée à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec, le Montréalais, qui a souffert d’un traumatisme craniocérébral grave, avait dû subir une opération dans la nuit après l’affrontement.

Son état nécessitait «une assistance respiratoire mécanique, une sédation profonde et un monitoring neurologique spécialisé», avait expliqué son médecin traitant, le Dr Alexis Turgeon.

Stevenson (29-2-1, 24 K.-O.), qui tentait de défendre son titre des mi-lourds du World Boxing Council (WBC) pour une 10e fois, a été victime d’un knock-out brutal au 11e round. Après avoir reçu plusieurs coups à la tête, il s’est effondré au tapis. Il a eu de la difficulté à se relever après que l’arbitre Michael Griffin eut mis fin au combat.

Il a retraité au vestiaire avec difficulté et son état de santé s’est rapidement détérioré. Un médecin a alors demandé qu’il soit transporté d’urgence à l’hôpital.

Plusieurs défenses

Stevenson est devenu champion du monde grâce à une victoire contre Chad Dawson en 2013 au Centre Bell. Dans ce duel, 76 secondes ont été nécessaires pour que Stevenson soit couronné.

Depuis, il a réussi à défendre sa ceinture neuf fois. Tavoris Cloud, Tony Bellew, Andrzej Fonfara (deux fois), Dmitry Sukhotskiy, Sakio Bika, Tommy Karpency et Thomas Williams fils ont tour à tour goûté à la médecine de «Superman». Plus récemment, au mois de mai, un verdict nul face à Badou Jack avait prolongé son règne.

Il a toutefois fait face à plusieurs critiques en raison de son refus d’affronter certains rivaux de la division, tels que Jean Pascal. Il a notamment évité un duel contre Eleider Alvarez, qui a été son aspirant obligatoire à compter du mois de novembre 2015 jusqu’à ce qu’il devienne champion en défaisant Sergey Kovalev, au mois d’août.