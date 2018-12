«Aquaman»: un déluge d’effets spéciaux

Jason Momoa incarne le roi de l’Atlantide dans «Aquaman», traitement survitaminé et surcoloré du superhéros de «DC Comics».

Depuis la trilogie de Christopher Nolan consacrée à Batman, les héros issus de l’univers créé par «DC Comics» peinent à trouver leur public, seule Wonder Woman étant parvenue à tirer son épingle du jeu des adaptations cinématographiques hautement rentables.

Après les échecs de «Batman vs Superman: l’aube de la justice» et l’«Escadron suicide», «Aquaman» constituait une dernière chance pour les studios Warner de trouver une franchise de superhéros susceptible de devenir, comme celles de Disney/Marvel, milliardaire au box-office. Abandonnant toute velléité d’offrir des personnages fouillés ou torturés, à l’exemple de la relance réussie des «X-Men», et préférant suivre la voie, à l’instar de la franchise des «Transformers», d’un divertissement dont le seul attrait réside dans l’utilisation maîtrisée du CGI, les studios proposent donc un «Aquaman» sous stéroïdes.

Le scénario est terriblement mince et ne sert qu’à faire évoluer un Jason Momoa gonflé à bloc, pris dans une lutte fratricide pour le trône du royaume sous-marin de l’Atlantide. On y croise une Nicole Kidman (qui ne prend pas une ride) en mère du superhéros, une Amber Heard en princesse volage, un Patrick Wilson en demi-frère assoiffé de pouvoir et un Willem Dafoe en mentor. On note également Yahya Abdul-Mateen II en Manta, dont la présence ne sert qu’à justifier une suite (déjà officiellement annoncée), promue dans l’une des scènes supplémentaires du générique de fin.

D’un montant situé entre 140 et 200 millions $, le budget de production a été presque intégralement investi dans une orgie d’effets spéciaux appuyés par une musique assourdissante destinée à compenser un manque désolant d’implication dramatique et émotive du spectateur réduit à un rôle de consommateur passif.

Par contre, force est d’avouer que cet «Aquaman» constitue un tour de force technologique, l’éventail des effets déployés (l’eau notamment, intégralement ajoutée en postproduction, le film ayant été tourné sur la terre ferme) laissant bouche bée d’admiration, surtout en format IMAX 3D.

Néanmoins, la première heure de ce monstre aquatique de 143 (!) minutes passée, on se dit qu’on aurait aimé un peu moins de forme et beaucoup plus de fond.

Note : 3 sur 5