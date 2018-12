De la chapelure avec des pains moisis

La rotation des aliments était visiblement problématique dans un buffet de Salaberry-de-Valleyfield où plusieurs denrées périmées ou moisies ont été retrouvées, dont des pains qu’on voulait utiliser pour faire de la chapelure.

Ce sont deux inspectrices du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) qui ont fait cette découverte lors d’une visite de routine au Buffet Bernard, situé sur la rue du Marché, en avril dernier.

Mélange à galette à l’odeur de suri, margarine présentant des filaments blancs à sa surface, sirop au chocolat périmé depuis deux ans : les exemples de produits périmés ne manquaient pas.

Jus de porc cru

Aussi, des viandes froides dans leur emballage baignaient dans du jus de porc cru dans un bac entreposé dans la chambre froide.

« Il apparaît donc que l’exploitant n’a pas empêché que l’entreposage des aliments soit susceptible d’affecter la salubrité des produits », note une inspectrice dans son rapport.

Un juge a donc récemment condamné le commerce à payer une amende de 2000 $.

Contacté par Le Journal, un des propriétaires du Buffet Bernard a expliqué qu’il s’agissait d’un malheureux concours de circonstances.

« On était en période de recrutement, on avait plusieurs nouveaux employés. Peut-être avaient-ils mal été informés », a-t-il dit en précisant que c’était la première fois en plus de 50 ans que son commerce était épinglé par le MAPAQ.

Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.

Extraits du rapport

« [Les petits pains] étaient parsemés de taches rondes verdâtres encerclées d’un halo duveteux de couleur blanche [...], semblables à de la moisissure. »