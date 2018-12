Elle retourne chez elle après sa propre «crémation»

La famille d’une jeune Indienne a eu droit à toute un surprise...

Quatre jours après la crémation et les derniers rites, Naina, 26 ans, est rentrée à la maison en pleine santé! Cette dernière manquait à l’appel depuis le 8 décembre.

Le 11, les autorités ont découvert le corps d’une jeune femme dans la mi-vingtaine dans les champs d’un fermier, à l’intérieur d’un sac de jute. Ils ont ensuite demandé l’aide du public pour l’identifier.

Trois jours plus tard, la famille de Naina a réclamé le corps et l’a incinéré dès le lendemain, rapporte le «Times of India».

Les policiers ont d’abord cru que l’Indienne, qui était mariée, s’était enfuie en cachette avec un nouvel amant et que c’est lui qui l’aurait assassiné, puisque l’homme aussi manquait à l’appel à ce moment.

Cette théorie a bien entendu été démontée lorsque Naina est rentrée avec celui avec qui elle avait pris la poudre d’escampette.

Les autorités cherchent donc maintenant à identifier la dépouille retrouvée, qui portait des marques de strangulation.

Un policier a déclaré au Times of India que le cadavre aurait été incinéré même si la famille de Naina ne l’avait pas réclamé, puisque la pratique fait partie du protocole. Les forces de l’ordre avaient heureusement prélevé de l’ADN avant l’imbroglio, ce qui devrait aider à identifier la victime.