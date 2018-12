En panne quelques minutes après avoir fait le plein

Plusieurs automobilistes sont tombés en panne après avoir fait le plein d’essence, vendredi, sur la Côte-de-Beaupré, dans la région de la Capitale-Nationale, occupant les policiers une partie de la journée.

Les automobilistes auraient connu des problèmes après avoir acheté du carburant au Dépanneur des Caps, affilié à la pétrolière Esso et situé sur la route 138 à Saint-Tite-des-Caps.

La copropriétaire du commerce, Chantale Richard, a confirmé que pour une raison encore inconnue, de l’eau s’est malencontreusement mélangée à l’essence dans un des réservoirs.

La problématique a été soulevée en début d’après-midi, a-t-elle mentionné.

«C’est un problème d’eau qui s’est retrouvé dans le réservoir d’essence ordinaire. On a réglé tout de suite la situation et on a fait les démarches auprès de l’entrepreneur en services pétroliers», a fait savoir Mme Richard, parlant d’environ cinq ou six véhicules affectés.

La copropriétaire a précisé que «tout est revenu à la normale».

De son côté, la Sûreté du Québec affirme avoir reçu des appels pour «une dizaine» de véhicules en panne dans le secteur de la Côte-de-Beaupré. Le corps de police ne s’est pas risqué à faire le lien avec l’essence vendue à la station-service.

Selon la porte-parole de la SQ, Christine Coulombe, aucune enquête policière n’a été ouverte en lien avec ces incidents.

Samedi, le Dépanneur des Caps n’était pas en mesure de dire ce qui est à l’origine de la contamination du carburant et a dit poursuivre ses «investigations».