Gare à la salmonelle pendant les Fêtes

À quelques heures du Jour de Noël, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et Santé Canada rappelle qu’il faut bien cuire la dinde crue et le poulet cru pour prévenir les maladies d'origine alimentaire comme la salmonellose.

Dans un avis de santé publique, l’Agence a fait savoir que l'exposition à la dinde crue et aux produits de poulet cru avait été identifiée comme étant la source probable des éclosions d'infections à la salmonelle.

En date de vendredi, «22 cas de Salmonella Reading ont été confirmés en Colombie-Britannique (9), Alberta (7), Manitoba (5) et Nouveau-Brunswick (1)», a-t-elle précisé. Il y a eu cinq hospitalisation, dont un décès.

«Cette éclosion nous rappelle l'importance d'adopter des pratiques de manipulation des aliments sécuritaires si vous préparez, cuisinez, nettoyez ou entreposez des produits alimentaires de dinde crue et de poulet cru», a-t-on souligné.

Les symptômes de la salmonellose comprennent l'apparition soudaine de fièvre, des maux de tête, des crampes d'estomac, des vomissements et de la diarrhée. La maladie dure généralement de quatre à sept jours.

La bactérie Salmonella est présente dans la volaille crue ou sous-cuite comme la dinde ou le poulet. Les bactéries sont le plus souvent transmises aux personnes qui manipulent, mangent ou font cuire incorrectement des aliments contaminés.

Quelques conseils de salubrité:

• Lavez-vous les mains avant et après avoir touché de la dinde crue et du poulet cru, à l'eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes.

• Cuisez les produits de dinde et de poulet jusqu'à ce qu'ils atteignent une température interne sécuritaire

• Faire décongeler la dinde crue et le poulet cru surgelés au réfrigérateur.

• Ne rincez jamais la dinde crue ou le poulet cru avant de le faire cuire parce que la bactérie peut se propager partout où l'eau éclabousse.

• Utiliser une assiette, une planche à découper, des ustensiles et des outils de cuisine distincts

• Séparez la dinde crue et le poulet cru des autres aliments pendant que vous faites vos achats, et lorsque vous rangez, remballez, cuisinez et servez des aliments.

• Ne nourrissez pas vos animaux de compagnie avec de la dinde hachée crue ou du poulet haché cru.